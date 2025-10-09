Wilsonová úspěšnou střelou po obrátce z odskoku korunovala 0,3 sekundy před závěrečným klaksonem své další skvělé střelecké představení. V utkání nasbírala 34 bodů a přidala i 14 doskoků.
Las Vegas dělí jediný krok od zisku třetí trofeje za poslední čtyři roky. Titul získaly i v letech 2022 a 2023.
Vítězná střela A’jy Wilsonové:
Phoenix navíc v závěru přišel kvůli zranění hlavy o Satou Saballyovou. Německá reprezentantka byla v poslední čtvrtině po srážce se soupeřkou několik minut ošetřována na palubovce, než odešla do šaten. Podle prvních informací má zřejmě otřes mozku, do odstoupení stihla nasbírat 24 bodů.
V roli nejlepší střelkyně týmu ji nakonec o bod překonala DeWanna Bonnerová, někdejší hráčka Žabin Brno i USK Praha přidala i deset doskoků.
Double double si v dresu Phoenixu připsala i bývalá opora USK Alyssa Thomasová, která zapsala 14 bodů a 12 doskoků. Jejich poslední akce, kterou mohly poslat zápas do prodloužení, ale nevyšla, nahození Bonnerové po přihrávce Thomasové se vykroutilo z obroučky.
Obrat finálové série z 0:3 se v historii severoamerických profesionálních soutěží povedl jen v roce 1942 hokejistům Toronto Maple Leafs.
WNBA
Finále - 3. zápas
Phoenix Mercury - Las Vegas Aces 88:90