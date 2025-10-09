Paráda. Rozhodující? Trefa z poslední sekundy přinesla Vegas tři mečboly

  9:21
Las Vegas Aces dělí už jen jediné vítězství od zisku titulu v WNBA. Ve třetím utkání série zámořské basketbalové ligy v hale Phoenix Mercury sice v poslední čtvrtině promarnily sedmnáctibodové vedení, v dramatické koncovce ale nejužitečnější hráčka soutěže A’ja Wilsonová rozhodla košem v poslední sekundě o výhře Aces 90:88. Čtvrtý duel finále je na programu v pátek opět na hřišti Mercury.
A’ja Wilsonová (22) z Las Vegas Aces slaví ve finále WNBA, vedle něj zklamaná...

A'ja Wilsonová (22) z Las Vegas Aces slaví ve finále WNBA, vedle něj zklamaná Satou Saballyová z Phoenix Mercury.

Monique Akoa Makaniová (8) z Phoenix Mercury zakončuje na koš Las Vegas Aces...
Alyssa Thomasová z Phoenix Mercury v sedě přihrává během finále WNBA s Las...
DeWanna Bonnerová (14) z Phoenix Mercury zakončuje na koš Las Vegas Aces, brání...
DeWanna Bonnerová z Phoenix Mercury prosí rozhodčí Fatou Cissoko-Stephensovou.
Wilsonová úspěšnou střelou po obrátce z odskoku korunovala 0,3 sekundy před závěrečným klaksonem své další skvělé střelecké představení. V utkání nasbírala 34 bodů a přidala i 14 doskoků.

Las Vegas dělí jediný krok od zisku třetí trofeje za poslední čtyři roky. Titul získaly i v letech 2022 a 2023.

Vítězná střela A’jy Wilsonové:

Phoenix navíc v závěru přišel kvůli zranění hlavy o Satou Saballyovou. Německá reprezentantka byla v poslední čtvrtině po srážce se soupeřkou několik minut ošetřována na palubovce, než odešla do šaten. Podle prvních informací má zřejmě otřes mozku, do odstoupení stihla nasbírat 24 bodů.

V roli nejlepší střelkyně týmu ji nakonec o bod překonala DeWanna Bonnerová, někdejší hráčka Žabin Brno i USK Praha přidala i deset doskoků.

Double double si v dresu Phoenixu připsala i bývalá opora USK Alyssa Thomasová, která zapsala 14 bodů a 12 doskoků. Jejich poslední akce, kterou mohly poslat zápas do prodloužení, ale nevyšla, nahození Bonnerové po přihrávce Thomasové se vykroutilo z obroučky.

Obrat finálové série z 0:3 se v historii severoamerických profesionálních soutěží povedl jen v roce 1942 hokejistům Toronto Maple Leafs.

WNBA

Finále - 3. zápas

Phoenix Mercury - Las Vegas Aces 88:90
Stav série: 0:3.

