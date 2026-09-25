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Šampionáty v zimě, Evropa bez hvězdného lesku. Velké peníze víří ženský basketbal

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  6:39
Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf.

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf. | foto: FIBA

Basketbalistky USK Praha slaví výhru v Eurolize.
Basketbalistky USK Praha slaví výhru v Eurolize.
Basketbalistky pražského USK slaví euroligový titul.
Tereza Vyoralová a Teja Oblaková přebírají trofej pro šampionky Euroligy.
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Že už teď je leccos jinak? Za rohem čeká nová doba. Prostředí ženského basketbalu v Evropě se po sezoně 2026/27 výrazně promění. FIBA, její evropská část, národní federace a představitelé soutěží jednotlivých zemí nyní řeší, jak správně nastavit systém, který už nebude fungovat po boku zámořské WNBA.

Prestižní, v současnosti americko-kanadská, liga totiž v posledních letech prožívá boom: roste fanouškovský zájem, zvýšil se také přísun peněz a poptávka po vlastnictví organizací.

Proto se má WNBA během následujících čtyř let rozšířit na 18 celků, což je ve srovnání s rokem 2024 nárůst o šest franšíz. Bobtnat logicky chce také kalendář soutěže.

„Máme před sebou poslední ročník, kdy si v Evropě ve větším počtu zahrají hráčky z WNBA,“ podotýká Jakub Večerka, šéf Chance ŽBL. „Je jisté, že v budoucnu zde budou minimálně, či vůbec. Sezony se jim budou mnohem více překrývat.“

Legendární Natália Hejková, která pamatuje i doby, kdy do euroligových velkoklubů za výdělkem putovaly i největší světové hvězdy, už loni na podzim předpovídala: „Někdo musí ustoupit a většinou je to Evropa.“

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Dosud platilo, že starý kontinent pro sebe měl období mezi koncem září a dubnem, v zámoří se hrál ženský basketbal od května do října. Elitní hráčky mohly v případě, že se rozhodly pro nahuštěný program, bojovat o titul v WNBA i Eurolize.

Jenže se základní částí, která bude v Americe od sezony 2027 pro každý tým čítat padesátku duelů, se stává existence bok po boku nereálnou.

„A není to problém pouze pro ligy,“ upozorňuje Večerka. „Mění se i systém spojený s mistrovstvími Evropy a světa, aby na ně i v budoucnu jezdily největší hvězdy. FIBA se přizpůsobuje a přesouvá velké šampionáty na prosinec. Což také nabourává program Euroligy i národních soutěží.“

Breanna Stewartová oslavila euroligový titul s Fenerbahce v sezoně 2025/26.
Basketbalistky New York Liberty poprvé v historii ovládly zámořskou NBA.

Například Breanna Stewartová má po třech titulech z WNBA i Euroligy.

Aktuálně se hledá správný model fungování. Nabízí se například prodloužení sezony až do června i dřívější start – například od začátku září.

„Taková varianta by se mi líbila,“ kývne první muž ŽBL. „Ostatní kolektivní sporty startují až na konci září, případně v říjnu, takže tam vidím prostor. Ale v tuhle chvíli víc nevíme, protože vše musí vznikat v koordinací s federací (FIBA Europe), která nám zatím nedala vědět.“

Více lákadel v basketbalovém rybníčku

Další potíž pro evropský trh představují nové ambiciózní projekty, které mají vyplnit pauzu WNBA.

Nejen americké hvězdy můžou zůstat na druhé straně Atlantiku díky Unrivaled. Soutěž v basketbalu 3x3, kterou zakládaly dvě osobnosti amerických palubovek Breanna Stewartová a Napheesa Collierová, už vyhlíží svůj třetí ročník a znovu do něj zasáhne 54 hráček. Příjmy ligy byly ve druhém roce odhadnuty na 45 milionů dolarů, což představuje nárůst o 18 milionů ve srovnání s premiérovou sezonou.

Další stars, včetně reprezentační rozehrávačky Elišky Joklové, pak láká novinka Project B. Liga v klasické hře 5x5 bude putovat napříč kontinenty po vzoru formule 1 a pořadatelé sázejí na mezinárodně pestré spektrum hráček.

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Pro příští rok jsou už naplánované zastávky v Soulu, kde proběhne tréninkový kemp, Tokiu a Valencii. Spekuluje se také o Číně, Singapuru, Mnichovu či akci na americkém kontinentu. V každém z měst se odehraje miniturnaj mezi šesticí týmů, celkově se do premiérového ročníku podle plánů zapojí 66 hráček.

Uspěje tento projekt, nebo se zařadí například vedle organizace Athletes Unlimited, která se zaměřuje na ženské sporty, ale v basketbale neprorazila?

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Další variantou je pochopitelně příjezd hvězd do Evropy na kratší výpomoc.

Že týmy začínají s užšími kádry, není věc nezvyklá. „Aktuálně máme tři cizinky, další čtyři dorazí později,“ zmíní Petra Malíková z USK Praha, že sezonu v hlavním městě rozjedou bez Pauline Astierové, Friedy Bühnerové, Aminaty Gueyeové a Cassandre Prosperové.

Pauline Astierová z New York Liberty brání Caitlin Clarkovou z Indiana Fever.

Večerka však namítá: „Takovému scénáři sice nic nebrání, nicméně aktuálně platí, že týmy investují do hráček z WNBA, aby jim vyhrály Euroligu nebo národní titul. Když vám pak přijedou v půlce sezony a před play off budou pryč, nedává to úplně smysl.“

Zároveň opakoval, že ve stejné situaci budou všechny evropské celky, které nyní musejí hledat jinou cestu. Zvučnější jména můžou chybět, vznikne však prostor pro jiné.

„Všechny ligy se hodně obmění,“ předpovídá Alena Hanušová, pětatřicetiletá veteránka z DSK Basketball Brandýs. „Nejlepší hráčky budou dávat přednost těm zajímavějším projektům. Naopak se otvírají dveře mladým českým hráčkám, který dostanou více prostoru.“

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Mezi nimi však pro změnu můžou rezonovat atraktivní podmínky amerických univerzit... Z vysokých škol se naopak očekává větší přísun čerstvých absolventek právě do Evropy, která tak může dosáhnout na méně známé, zato velmi zajímavé talenty.

Ne pro zúžení soutěže i slovenské týmy

Další aspekty české domácí soutěže, již aktuálně hraje deset klubů, mají zůstat zachovány.

„O formátech i počtech účastníků se sice neustále diskutuje, osobně si však myslím, že deset týmů je minimum,“ komentuje Večerka.

Jakub Večerka, předseda Ženské basketbalové ligy.

Zúžení ŽBL by podle něj připravilo o prostor právě hráčky, které přecházejí do dospělé kategorie. V aktuálním ročníku totiž hned šest týmů naskočí do evropských soutěží.

„A jejich ambicím odpovídají soupisky. Kdybychom měli v lize jen osm týmů a zůstalo by početné zastoupení v pohárech, příležitostí pro mladé by bylo minimum,“ pokračuje.

Stejně tak odmítá příchod slovenských týmů, byť přiznává, že zájem vnímá dlouhodobý.

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„Bohužel kvalita některých týmů neodpovídá našim představám,“ zmiňuje. „Mohli bychom se bavit o čtyřech týmech: Piešťanské Čajky, Ružomberok, Slávia Banská Bystrica a teď i Slovan Bratislava, který má nové majitele a je finančně zajištěný. Jenže s tím pochopitelně nesouhlasí na Slovensku, proto v tuhle chvíli není spojování na místě.“

A jakým směrem od podzimu 2027 vykročí Evropa?

Ženský basketbal se v ní bude rozvíjet dále, jen jinak než tomu bylo doposud.

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