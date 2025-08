„Přestaňte házet dilda na palubovku... Někomu ublížíte,“ stěžovala si osmadvacetiletá basketbalistka před pěti dny na sociálních sítích.

To už za sebou WNBA měla dva obdobné incidenty. Nejprve kus gumy pořadatelé odklízeli minulé úterý v utkání Atlanta Dream s Golden State Valkyries, jehož hráčky pak totéž zažily v pátek proti Chicago Sky.

Teď zvláštní týden neukáznění diváci završili.

„Tak to moc nevyšlo,“ reagovala po třetí příhodě Cunninghamová na svou výzvu.

V utkání končila druhá čtvrtina, když ji předmět zasáhl. Stalo se tak bezprostředně po trestných hodech domácí hvězdy Kelsey Plumové, která hračku ihned naštvaně odkopla z palubovky pryč.

Ač situace může působit úsměvně a také Cunnighamová ji brala s humorem, basketbalistky napříč WNBA se nebaví. Stěžují si na ubohost některých jedinců a vadí jim hrozící nebezpečí.

„Rodiče i sestra mi před každým zápasem běžně přejí hodně štěstí. Teď už mi ale mamka psala, ať si dám hlavně pozor na létající dilda,“ vypověděla zasažená hráčka ve svém podcastu Show Me Something Tuesday, jehož epizoda paradoxně vyšla v den zápasu.

„Vím, jak se věci stávají virálními, takže kdyby mě něco takového třeba trefilo do obličeje, byla bych tím známá po celý život,“ dodávala Cunninghamová s předstihem. „A mohlo by mi to zlomit nos.“

Erotická pomůcka už třikrát přerušila utkání WNBA.

To se nestalo. Zatím. Zámořská soutěž už v reakci na množící se excesy vydala oficiální vyjádření, v němž upozorňuje na možné tresty.

„Naší hlavní prioritou je bezpečnost a pohodlí každého člověka v arénách. Jakékoli házení předmětů na hřiště nebo do hlediště představují bezpečnostní riziko pro hráčky, rozhodčí i fanoušky. Každý, kdo úmyslně hodí předmět na hřiště, bude okamžitě vyhozen (z arény) a čelí minimálně ročnímu zákazu vstupu. Zároveň může být zatčen a stíhán místními orgány.“

Jednoho z pachatelů už policie zatkla, 23letý muž čelí obviněním z výtržnictví, vězení opustil v neděli po složení kauce. Diváka, který se dopustil posledního výstřelku, pak z haly v Los Angeles okamžitě vyvedli.