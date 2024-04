Jedničkou draftu WNBA se podle očekávání stala Clarková, jde do Indiany

V týmu Fever se Clarková potká s loňskou jedničkou draftu Aliyah Bostonovou, jež byla letos ve WNBA vyhlášena nováčkem sezony. Vedení klubu věří, že společně tým dotáhnou poprvé od roku 2016 do play off.

Clarková v lámala v NCAA střelecké rekordy a její celkový účet 3951 bodů je v univerzitní lize nejvyšší mezi ženami i muži. V nedávno ukončené sezoně střílela v průměru 31,6 bodu na zápas a kralovala i v asistencích, kterých nasbírala 8,9 na zápas. Právě přesnými přihrávkami by nyní měla zásobovat Bostonovou.

Caitlin Clarková na draftu WNBA.

„Pro mě je to jedna z nejlepších hráček v lize. Mým hlavním úkolem jako rozehrávačky bude posílat Aliyah míče jeden za druhým každý den,“ řekla Clarková k budoucí spolupráci. „O téhle chvíli jsem snila už od druhé třídy. Stálo mě to spoustu práce, mám za sebou vzestupy i pády. Ale vždycky jsem si věřila. Jak už jsem říkala své mamince, zasloužila jsem si to a jsem na sebe pyšná,“ dodala.

Dvojkou draftu se stala křídelnice Cameron Brinková, kterou si vybralo Los Angeles Sparks. Jako třetí šla v prvním kole pivotka vítězek NCAA z Jižní Karolíny Kamilla Cardosová do Chicaga Sky.