Klub dohledal asistenci, aby hvězda WNBA dosáhla na průměr 10,0

Jednatřicetiletá Vanderslootová, hvězda Jekatěrinburgu v Evropské lize, zakončila základní část WNBA s 219 finálními přihrávkami na kontě. I když oficiální statistiky se zaokrouhlují na jedno desetinné číslo, nemohl být výkon trojky draftu z roku 2011 oficiálně uznán jako dvouciferný. Nakonec se ale potřebnou 220. finální přihrávku podařilo jejímu klubu nalézt v duelu ze 4. srpna. Video bylo postoupeno vedení soutěže k přezkoumání a WNBA přiznala asistenci Vanderslootové.

„Věděli jsme, že to tam někde bude. Šlo jen o to to najít,“ citovala agentura AP trenéra Chicaga Jamese Wadea. „Nechtěli jsme se nechat ošidit o něco, co je možná tím největším výkonem, co se asistencí týká, který nejspíš nebude nikdy překonán. Chtěli jsme se proto ujistit, jestli těch 9,95 je skutečně 9,95. Ale cítili jsme v kostech, že tam ještě někde jedna zapomenutá (asistence) byla,“ vysvětlil.

Vanderslootová vládne statistikám asistencí čtvrtým rokem po sobě a dosavadní rekord držela s průměrem 9,1 finální přihrávky na zápas z loňského roku. Letos v srpnu také zaznamenala nové maximum v počtu přihrávek v jediném zápase (18).

Chicago i díky ní postoupilo do play off ze šestého místa a v „bublině“ v Bradentonu na Floridě se v prvním kole utká s Connecticutem.