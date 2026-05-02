Čechová se uvedla v přípravě WNBA šestnácti body, Hamzová jich dala sedm

Zámořská soutěž odstartuje 8. května.
Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka brněnských Žabin Hamzová odletěla do USA ještě před finálovou sérií domácí ligy a odehrála s Minnesotou všechna tři přípravná utkání. V pátek k sedmi bodům přidala dva doskoky a asistenci. O tři roky mladší pivotka Čechová zamířila do Minnesoty teprve před dvěma dny po úspěšné obhajobě ligového zlata s USK Praha.
Čechová se v přípravě WNBA blýskla 16 body, šesti doskoky a čtyřmi bloky. Zápas s Torontem byl pro tým Lynx v přípravě posledním. Na tréninkovém kempu má Minnesota 21 basketbalistek.