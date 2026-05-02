Čechová se uvedla v přípravě WNBA šestnácti body, Hamzová jich dala sedm

Šestnácti body se uvedla basketbalová reprezentantka Emma Čechová ve svém prvním přípravném zápase WNBA v dresu Minnesoty Lynx a stejně jako Eliška Hamzová přispěly k vítězství nad Torontem (73:66). Obě Češky bojují o jedno ze 12 míst na soupisce pro ligovou sezonu.

Emma Čechová (vpravo) přispěla ve svém prvním přípravném zápase WNBA k výhře Minnesoty nad Torontem šestnácti body. | foto: Profimedia.cz

Zámořská soutěž odstartuje 8. května.

Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka brněnských Žabin Hamzová odletěla do USA ještě před finálovou sérií domácí ligy a odehrála s Minnesotou všechna tři přípravná utkání. V pátek k sedmi bodům přidala dva doskoky a asistenci. O tři roky mladší pivotka Čechová zamířila do Minnesoty teprve před dvěma dny po úspěšné obhajobě ligového zlata s USK Praha.

Čechová se v přípravě WNBA blýskla 16 body, šesti doskoky a čtyřmi bloky. Zápas s Torontem byl pro tým Lynx v přípravě posledním. Na tréninkovém kempu má Minnesota 21 basketbalistek.

2. května 2026  9:47

