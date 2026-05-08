Čtyřiadvacetiletá Hamzová a o tři roky mladší Čechová se mohou stát prvními Češkami v WNBA po šestnácti letech. Naposledy se v elitní soutěži představila v roce 2010 Jana Veselá, která získala s týmem Seattle Storm mistrovský titul.
Ten v letošní sezoně budou obhajovat Las Vegas Aces v čele s A’jou Wilsonovou. I tentokrát by měly patřit do okruhu hlavních kandidátek na celkové vítězství, očekává se, že zaútočí na čtvrtý titul z posledních pěti sezon.
K jejich hlavním vyzývatelkám patří předloňské šampionky z New York Liberty, na jejichž soupisce figuruje také Pauline Astierová, francouzská hvězda pražského USK, Atlanta Dream či Indiana Fever s Caitlin Clarkovou.
|
Hamzová bojuje o WNBA: Musíte být víc sobec. Soupeřky jsou i spoluhráčky
A pozadu nechce zůstat ani Minnesota, která drží v kádru českou dvojici.
Hamzová, hráčka Žabin Brno, by mohla navázat na počin své matky Romany, která hrála WNBA v roce 2000 za Orlando. Z dalších českých basketbalistek se v zámořské lize představily také Eva Horáková, Zuzana Klimešová, Michaela Ferančíková či Kamila Vodičková.
Reprezentantky Hamzová s Čechovou figurují v třináctičlenné soupisce Minnesoty i po přípravném kempu. Hamzová odehrála všechny tři přípravné duely, Čechová, která s USK Praha získala domácí titul a přicestovala do USA později, se představila v jednom utkání. V něm ale byla při výhře nad Torontem Tempo se 16 body nejlepší střelkyní.
Vedle českých hráček jsou součástí Lynx také další pivotka USK Praha Emese Hofová z Nizozemska nebo v současnosti nejlepší maďarská basketbalistka Dorka Juhászová. Mezi hlavní tváře patří například Američanky Natasha Howardová, Courtney Williamsová, Kayla McBrideová, Nepheesa Collierová či dvojka letošního draftu Olivia Milesová.
WNBA na iDNES.cz
více o zámořské lize
Minnesota se pokusí v sezoně vylepšit loňskou semifinálovou účast, tehdy nestačila na Phoenix Mercury 1:3 na zápasy.
Lynx vstoupí do sezony v noci na neděli, kdy od 2:00 SELČ přivítají doma výběr Atlanta Dream. Další z favoritek na titul mají na soupisce například Brionnu Jonesovou, dlouholetou hráčku USK Praha, či Angel Reeseovou, velkou rivalku hvězdné Clarkové.
Pozornost bude upřená také na Dallas Wings, které mají v sestavě jedničky dvou posledních draftů – Paige Bueckersovou a Azzi Fuddovou.
Z týmu českých šampionek by se měly v WNBA představit také Francouzky Valériane Ayayiová (Phoenix Mercury), již zmiňovaná Astierová (New York Liberty) či Janelle Salaünová (Golden State Valkyries).
Kanadská střelkyně Bridget Carletová bude hrát za jednoho ze dvou nováčků Portland Fire.
|
Emma je na vše připravená, tvrdí kanadská hvězda o Čechové. Čím vyčnívá Minnesota?
Druhým novým týmem v soutěži je Toronto Tempo, do Kanady zamířily Litevka Laura Juškaiteová, bývalá hráčka brněnských Žabin, či Španělka María Condeová, která mezi lety 2020 až 2025 nosila barvy českých šampionek.
WNBA se rozrostla na 15 týmů, kluby nově odehrají v základní části až 44 zápasů. Ta se uzavře na konci září po pauze, která je vyhrazena pro konání mistrovství světa v Berlíně.
Díky nové kolektivní smlouvě průměrná mzda vzrostla ze 120 000 dolarů (2,5 milionu korun) na 583 000 dolarů (12,3 milionu korun). Největší hvězdy si vydělají až 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun).
Platové stropy týmů budou v této sezoně činit sedm milionů dolarů, zatímco v předchozím ročníku to bylo 1,5 milionu dolarů.