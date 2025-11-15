Dvanáct zápasů a konec. New Orleans opouští kouč Green, tým nenakopnul

  17:41
Po pouhých dvanácti zápasech nové sezony NBA skončil na lavičce basketbalistů New Orleans trenér Willie Green. Vedení klubu z Louisiany jej po špatném vstupu do sezony odvolalo. Pelicans na svém webu oznámili, že přípravou mužstva byl dočasně pověřen dosavadní asistent James Borrego.
Willie Green řídí hru New Orleans Pelicans, v popředí Brandon Ingram.

Willie Green řídí hru New Orleans Pelicans, v popředí Brandon Ingram. | foto: AP

Willie Green, trenér New Orleans Pelicans, a jeho svěřenec Brandon Ingram.
Willie Green se snaží řídit hráče New Orleans Pelicans.
Willie Green, nový trenér New Orleans Pelicans, se usmívá na tiskové konferenci.
Willie Green (s rouškou) jako trenérský asistent v Phoenix Suns, radí Chrisu...
Čtyřiačtyřicetiletý Green působil jako kouč New Orleans od roku 2021. Na prvním angažmá v pozici hlavního trenéra bylo jeho maximem dvakrát první kolo play off.

Přestože první roky v Louisianě byly slibné, tak v minulé sezoně se situace rychle zhoršila. Mnoho zranění nakonec zmařilo šance na dobrý výsledek. Pelicans zakončili sezonu s bilancí pouhých 21 vítězství a 61 porážek.

Zlatý asistent Green se stává hlavním, k úspěchu má táhnout Ziona a spol.

Den po skončení základní části vedení odvolalo výkonného ředitele Davida Griffina. Na jeho místo přišel Joe Dumars jakožto nový šéf basketbalových operací. Green si sice pozici hlavního trenéra udržel, ale jeho postavení v klubu bylo přinejlepším nejisté. Majitel klubu vyjádřil Greenovi podporu, ostatní členové organizace však viděli nedostatky v jeho taktickém rozhodování.

Tlak na Greena v létě ještě vzrostl, když Dumars provedl jednu z nejkontroverznějších předsezonních výměn. Poslal 23. volbu v draftu 2025 a práva na nechráněný výběr Pelicans v prvním kole 2026 týmu Atlanta Hawks, aby se mohli posunout na 13. místo a vybrat si centra Marylandu Derika Queena. Cílem prý bylo raději získat hráče, na kterých se může v budoucnu postavit tým, než za každou cenu usilovat o nejlepší výsledek v play off.

Aktuální ročník je však ještě horší. Sezonu zahájili šesti porážkami v řadě, z dosavadních dvanácti duelů vyhráli pouze dva a jsou na dně Západní konference. Naposledy v pátek doma prohráli 104:118 s Los Angeles Lakers a byla to jejich čtvrtá porážka za sebou.

Borrego má za sebou čtyři sezony v roli hlavního kouče v Charlotte, krátce byl i dočasným trenérem v Orlandu. K týmu New Orleans se přesunul předloni. Premiérově mužstvo povede v neděli v dalším domácím utkání proti Golden State.

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  17:59

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, česká účast na turnaji je jistá

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Belgičtí fotbalisté odkládají postupové oslavy, v Kazachstánu jen remizovali

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13

Sinner porazil De Minaura a je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...

15. listopadu 2025  17:02

Závadná 13. Rakušanům nevyšla přestavba koryta, Světový pohár sáňkařů ztratili

Česká sáňkařka Michaela Maršíková

Světový pohár v jízdě na saních nezačne o prvním prosincovém víkendu podle plánu v Innsbrucku, kvůli nevyhovující dráze v rakouském středisku přeložila světová federace FIL úvodní závody do německého...

15. listopadu 2025  16:55

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Zklamaní čeští fotbalisté po vypadnutí z mistrovství světa hráčů do 17 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole play off mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s...

15. listopadu 2025  16:43

Salač odstartuje ve Valencii do posledního závodu Moto2 v sezoně z páté řady

Filip Salač v kvalifikaci na Velkou cenu Valencie.

Filip Salač odstartuje do závěrečného závodu motocyklového mistrovství světa z páté řady. Ve Valencii český jezdec týmu Elf Marc VDS obsadil v kvalifikaci třídy Moto2 třinácté místo. V královské...

15. listopadu 2025  15:04,  aktualizováno  16:31

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Shiffrinová suverénně ovládla slalom v Levi, Češky skončily v prvním kole

Mikaela Shiffrinová po triumfu ve slalomu v Levi.

Úvodní slalom sezony v Levi vyhrála suverénně Američanka Mikaela Shiffrinová a připsala si 102. vítězství ve Světovém poháru. Ve finském středisku za polárním kruhem triumfovala třicetiletá lyžařka...

15. listopadu 2025  11:26,  aktualizováno  14:23

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. listopadu 2025  13:59

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

