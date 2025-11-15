Dvanáct zápasů a konec. New Orleans opouští kouč Green, tým nenakopnul

Čtyřiačtyřicetiletý Green působil jako kouč New Orleans od roku 2021. Na prvním angažmá v pozici hlavního trenéra bylo jeho maximem dvakrát první kolo play off.
Přestože první roky v Louisianě byly slibné, tak v minulé sezoně se situace rychle zhoršila. Mnoho zranění nakonec zmařilo šance na dobrý výsledek. Pelicans zakončili sezonu s bilancí pouhých 21 vítězství a 61 porážek.
|
Zlatý asistent Green se stává hlavním, k úspěchu má táhnout Ziona a spol.
Den po skončení základní části vedení odvolalo výkonného ředitele Davida Griffina. Na jeho místo přišel Joe Dumars jakožto nový šéf basketbalových operací. Green si sice pozici hlavního trenéra udržel, ale jeho postavení v klubu bylo přinejlepším nejisté. Majitel klubu vyjádřil Greenovi podporu, ostatní členové organizace však viděli nedostatky v jeho taktickém rozhodování.
Tlak na Greena v létě ještě vzrostl, když Dumars provedl jednu z nejkontroverznějších předsezonních výměn. Poslal 23. volbu v draftu 2025 a práva na nechráněný výběr Pelicans v prvním kole 2026 týmu Atlanta Hawks, aby se mohli posunout na 13. místo a vybrat si centra Marylandu Derika Queena. Cílem prý bylo raději získat hráče, na kterých se může v budoucnu postavit tým, než za každou cenu usilovat o nejlepší výsledek v play off.
Aktuální ročník je však ještě horší. Sezonu zahájili šesti porážkami v řadě, z dosavadních dvanácti duelů vyhráli pouze dva a jsou na dně Západní konference. Naposledy v pátek doma prohráli 104:118 s Los Angeles Lakers a byla to jejich čtvrtá porážka za sebou.
Borrego má za sebou čtyři sezony v roli hlavního kouče v Charlotte, krátce byl i dočasným trenérem v Orlandu. K týmu New Orleans se přesunul předloni. Premiérově mužstvo povede v neděli v dalším domácím utkání proti Golden State.