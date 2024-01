Washington není spokojen. Trenéra Unselda degradoval na poradce

U basketbalistů Washingtonu skončil trenér Wes Unseld Jr., který vedl tým v NBA dva a půl roku. Osmačtyřicetiletý syn stejnojmenné klubové legendy se přesune do role poradce. Oznámil to prezident klubu Michael Winger. Mužstvo povede do konce sezony prozatímní kouč.