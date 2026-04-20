Krejčí z lavičky sledoval rekordní debut dlouhána, dominantně začal i obhájce

Autor: ,
  9:13
Basketbalisté San Antonia zahájili play off NBA vítězstvím 111:98 nad Portlandem, v jehož dresu odehrál necelou minutu Vít Krejčí a do statistik se nezapsal. Victor Wembanyama při svém debutu ve vyřazovacích bojích zazářil s 35 body.
Fotogalerie2

Victor Wembanyama vymýšlí akci, snaží se ho bránit Deni Avdija. | foto: AP

Dvaadvacetiletý Wembanyama překonal klubový rekord pro nováčka v play off v držení Tima Duncana, který utkání osobně sledoval a jenž dal 32 bodů v roce 1998. Francouzský pivot navíc už v první půli nasbíral 21 bodů, což je nejvíce v úvodní polovině debutu v play off od roku 1997.

Stephon Castle a De’Aaron Fox přidali shodně 17 bodů a dohromady 15 asistencí, Spurs navíc těžili z energie vyprodané haly při prvním zápase play off od roku 2019. Portland držel krok jen částečně, když po přestávce snížil sérií 8:0, ale domácí rychle znovu odskočili díky zlepšené obraně a přesné střelbě. Deni Avdija vedl hosty 30 body a 10 doskoky, Scoot Henderson přidal 18 bodů. San Antonio si v průběhu druhé půle vypracovalo dvouciferný náskok a závěr utkání už kontrolovalo.

Obhájci titulu z Oklahoma City vstoupili do play off drtivě. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 25 bodů a dovedl Thunder k výhře 119:84 nad Phoenixem. Úřadující nejužitečnější hráč sezony sice proměnil jen pět z 18 střel z pole, ale na čáře trestných hodů dal 15 z 17 pokusů a do závěrečné čtvrtiny už nenastoupil. Jalen Williams přidal 22 bodů a Chet Holmgren 16 za Thunder, kteří jako nasazené jedničky kontrolovali zápas od první čtvrtiny a postupně si vybudovali výrazný náskok.

Phoenix držel krok jen krátce v úvodu, poté se trápil v útoku a zakončil se střelbou 34,9 procenta. Devin Booker dal 23 bodů, Dillon Brooks přidal 18 při střelbě šest z 22 a Jalen Green 17 bodů. Oklahoma vedla už v poločase 65:44 a do poslední čtvrtiny šla s náskokem 97:66.

Boston vyhrál první zápas série s Philadelphií 123:91. Jayson Tatum zaznamenal 25 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí, přičemž 21 bodů dal už v první půli. Jaylen Brown přidal 26 bodů, Celtics trefili 16 trojek. Domácí od začátku dominovali, nikdy neprohrávali a postupně si vypracovali až náskok až 35 bodů, který umožnil trenérovi Joeovi Mazzullovi zapojit širší rotaci.

Philadelphia nastoupila bez Joela Embiida, jenž se zotavuje po operaci slepého střeva, a jeho absence byla znatelná. Tyrese Maxey zaznamenal 21 bodů a osm asistencí, ale při střelbě 8 z 20 čelil výraznému tlaku obrany Celtics, zatímco Paul George přidal 17 bodů. Hosté navíc selhali v trojkách (4/23) a už do poločasu ztráceli 46:64, což byl jejich nejhorší poločasový deficit proti Bostonu v play off od roku 1982.

Orlando otevřelo sérii s Detroitem překvapivým vítězstvím 112:101 a prodloužilo jeho historicky nejdelší domácí sérii porážek v play off na 11 zápasů.

Paolo Banchero vedl Magic 23 body, 9 doskoky a 4 asistencemi, Franz Wagner přidal 19 bodů. Hosté po celý zápas neprohrávali a rozhodli zejména nástupem do druhého poločasu. Za Detroit zazářil Cade Cunningham s 39 body, čímž si vytvořil osobní maximum v play off. Tobias Harris přidal 17 bodů, ale zbytek týmu výrazně zaostal. Pistons navíc působili po týdenní pauze nerozehraně a po vyrovnání na 65:65 nedokázali reagovat na další nápor Orlanda, které závěr utkání zvládlo lépe.

1. kolo play off NBA

Východní konference - 1. zápasy
Boston - Philadelphia 123:91
Detroit - Orlando 101:112

Západní konference - 1. zápasy
Oklahoma City - Phoenix 119:84
San Antonio - Portland 111:98

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?

Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volno po sezoně?

Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...

Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Mikaela Shiffrinová se na sociálních sítích pochlubila novým přátelstvím s...

Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

Nevděčnost i privilegium. Pruša o Žabinách, reprezentaci i odchodech do WNBA

Udivený kouč brněnských Žabin Viktor Pruša během zápasu s Levharticemi Chomutov.

Po vyhraném semifinále ženské basketbalové ligy si trenér brněnských Žabin Viktor Pruša jen spokojeně promnul plnovous a v tváři se mu zračila úleva. Dokázal klub, kterému podle zlých jazyků skončila...

20. dubna 2026  9:15

Krejčí z lavičky sledoval rekordní debut dlouhána, dominantně začal i obhájce

Victor Wembanyama vymýšlí akci, snaží se ho bránit Deni Avdija.

Basketbalisté San Antonia zahájili play off NBA vítězstvím 111:98 nad Portlandem, v jehož dresu odehrál necelou minutu Vít Krejčí a do statistik se nezapsal. Victor Wembanyama při svém debutu ve...

20. dubna 2026  9:13

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

vydáno 20. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.