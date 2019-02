Vichr změn ve Washingtonu. Jak ho pocítí Satoranský?

Klub, v němž působí jediný český basketbalista v NBA, tak nyní připomíná krajinu po bitvě. Oproti roku 2016, kdy Tomáš Satoranský do americké metropole dorazil, zbyl v kádru jediný zdravý člen základní pětky!

Polák Marcin Gortat zmizel v létě. Kapitán John Wall si po operaci paty ještě kuriózně natrhl achilovku. Jelikož začne brát nejprve 38 a následně až 47,3 milionu dolarů za sezonu, spustilo to paniku. A tak byli vytrejdování Markieff Morris i Otto Porter, aby pokladník rovnou nespáchal sebevraždu.

„Tyhle obchody nám vyřeší víc věcí,“ uvedl Grunfeld. „Zůstáváme konkurenceschopní. Získali jsme mladé hráče, kteří mohou tvořit budoucí jádro. A také nám dávají flexibilitu,“ vítal Bobbyho Portise či Jabariho Parkera.

Další rány prokletého klubu

Je v tom hodně diplomacie, protože management Wizards by mohl být adeptem na Řád Andrey Stramaccioniho: neuvážené a výrazně nadhodnocené smlouvy postupně dostaly Washington do úzkých.

Posily se často neujaly, zato výdaje rostly. No a jelikož je Wall mimo hru pravděpodobně aspoň na rok, spolu se začátkem jeho nové a obří smlouvy už to začalo být vážné. Proto se klub hodlá zbavit aspoň daně z luxusu, ale to samozřejmě nejde bez zásahů do kvality kádru. „Jeden z nejprokletějších klubů napříč americkými sporty dostává další rány,“ komentoval web NBC.



A se Satoranského budoucností to samozřejmě úzce souvisí. Wall je mimo hru už delší dobu a Čech ho nahradil směle. Jiným způsobem, ale ku prospěchu věci: Wizards jsou kompaktnějším mužstvem, ani přes rány osudu ještě zcela neztratili naděje na play off. Satoranský se od premiéry v NBA výrazně zlepšil. Ať už ve střelbě, ve trojkách, v sebevědomí... V kabině je oblíbený, na hřišti platný.



A mezitím mu končí jeho původní tříletá smlouva na 9 milionů dolarů. Kudy dál? Možností má dost. Pro Wizards je dle zámořských médií nový kontrakt pro pražského rodáka jednou z priorit. Zatím ale podepsáno není.

„Žádná oficiální jednání jsem nevedl. Snažím se soustředit jen na zápasy. Co má přijít, to přijde, a je na agentovi a na mně, abychom to po sezoně vyřešili. Nerad tohle řeším v probíhající sezoně,“ uvedl Satoranský v půli ledna.

Yahoo uvádí, že podle „zdrojů z ligy“ by jeho nový plat mohl činit něco mezi 6,5 až 10 miliony dolarů ročně. Že si výrazně polepší, je takřka jisté. Satoranský se stane chráněným volným hráčem: může jej tedy oslovit jakýkoli klub, a pokud přijme nabídku odjinud, Washington ji může dorovnat.

John Wall se teď po aréně Washingtonu přepravuje pomocí speciální koloběžky.

Teoreticky by tak vážní zájemci o Satoranského služby mohli Wizards při jejich současných počtech jednoduše přeplatit. A další věc: Grunfeld by měl mít jasno co nejdříve - ať už Satoranského udrží, nebo ne, je to pro něj klíčové pro strategii na letním trhu s hráči. Zůstane-li Čech, je rozehrávačská pozice vyřešená, přinejmenším dočasně. Pokud odejde, potřebuje vedení lovit jinde.

I přes občas nevyzpytatelná a byznysově nelítostná pravidla NBA se zdá, že by Satoranský nemusel tratit. Zvlášť pokud bude hrát tak, jako třeba při nedávném historicky prvním triple double českého basketbalisty v elitní lize. O něco jasněji může být brzy, jakmile se vichr změn nad Washingtonem uklidní.