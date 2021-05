Washington v předkole zdolal Indianu a po třech letech je v play off NBA

Washington byl po většinu sezony mimo příčky i pro předkolo, ale měl silný závěr základní části. Z 23 zápasů vyhrál 17 a probojoval se až na osmou pozici. Jenže v předkole nestačil na Boston a musel pro postup do play off využít poslední možnost. V zápase s Indianou však ukázal velkou ofenzivní sílu, kterou výrazně podpořili hráči z lavičky.

Klíčová byla šňůra 16:0 ve druhé čtvrtině, která přinesla Wizards dvouciferný náskok. Ten už nepustili. Naopak ho navýšili až na 38 bodů a v klidu si hlídali postup. „Když to v průběhu sezony vypadalo, že nám play off utíká, tak si vzal v kabině slovo Russell Westbrook a přednesl emotivní projev s tím, že nám to prostě utéct nesmí. No a měl pravdu. Tehdy to kluci vzali a hodně nám to pomohlo,“ prozradil trenér Scott Brooks.

„Nikdo nám tehdy nevěřil, trápili jsme se, pochybovali, tak to bylo třeba trochu nakopnout,“ řekl k dubnovému projevu v kabině Westbrook, jenž patří k hlavním strůjcům postupu Wizards. Ve čtvrtek proti Indianě táhl tým s 18 body, 8 doskoky a 15 asistencemi. Bradley Beal přidal 25 bodů, Rui Hačimura 18 bodů a náhradník Daniel Gafford 15 bodů, 13 doskoků a 5 bloků. Indianě, oslabené o dva hráče základní sestavy Carise LeVerta a Mylese Turnera, nestačil ani triple double Domantase Sabonise za 19 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.