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Čtyři debakly. Slavisté smetli Opavu, Pardubice deklasovaly Olomoucko

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  22:17aktualizováno  22:33
Jaromír Bohačík ze Slavie atakuje opavský koš, brání Filip Zbránek.

Jaromír Bohačík ze Slavie atakuje opavský koš, brání Filip Zbránek. | foto: SK Slavia Praha ERA NBK

Thomas Stanko ze Slavie střílí na opavský koš přes Vojtěcha Gronského.
Slávista Martez Brown (vlevo) a Ethan Chargois z Opavy ve vzdušném souboji o...
Jan Štěrba z Děčína zakončuje na koš USK Praha mezi Sidneym Wilsonem a...
Erik Timko z Děčína u míče v zápase s USK Praha
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Basketbalisté Slavie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114:81. Vysoké výhry si připsaly také další týmy. Pardubice zvítězily na prostějovském hřišti Olomoucka 100:54, Ústí nad Labem smetlo nováčka Plzeň 115:74 a Písek si poradil s Hradcem Králové 111:87.

Tabulku vedou pardubičtí obhájci stříbrných medailí, které posunul k výhře 19 body Trey Bonham. V poločase vedli hosté nad Olomouckem o sedm bodů, nakonec zvítězili o 46 hlavně díky dominanci ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 37:11.

„První poločas jsme se trápili, domácí nastoupili s dobrou taktikou, která nás rozhodila. Ovšem po pauze se ukázalo, že jsme zkušený tým, který má větší basketbalovou kvalitu,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar. „Po obrátce nás bylo plné hřiště a donutili jsme soupeře k velkému počtu ztrát. Věřím, že to byl odrazový můstek. Pro domácí je výsledek až příliš krutý.“

Olomoucko doplatilo i na 35 ztrát. „To jsem naposledy zažil někdy v devatenáctkách, to nemůžeme opakovat,“ uvedl kapitán domácích Adam Goga. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, hlavně na obranné polovině. Od začátku třetí čtvrtiny jsme dělali ztrátu za ztrátou, soupeř to často potrestal trojkou. Vůbec nevím, co se stalo, ale nedokázali jsme Pardubice zastavit. Koše jsme soupeři darovali. Ten se chytl a výsledkem byla ostudná porážka, po které se všichni musíme zamyslet,“ řekl zkušený rozehrávač.

Kamil Švrdlík z Pardubic u míče v zápase s Olomouckem, brání ho Ethan Garita.

Slavii, která se před sezonou spojila s mistrovským Nymburkem, pomohl k výhře nad Opavou dvaceti body Javian McCollum. Slezané prohráli i druhý zápas, Pražané si připsali druhé vítězství stejně jako Děčín, Písek a Ostrava.

Děčín až v poslední čtvrtině rozhodl o výhře 74:57 nad USK Praha, za který nastřílel 20 bodů Tomáš Kyzlink. V domácím týmu měl o bod méně Erik Timko.

„Těžký zápas. USK nedával trestné hody (16/30), což nám také pomohlo. Jinak by to bylo jiné utkání,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. „Zápas jsme odbojovali od první do 40. minuty a za to chci hráčům poděkovat, nebylo to takhle vždy zvykem v loňské sezoně. Tohle chceme předvádět v každém zápase, to si musíme nastavit jako standard,“ uvedl.

Plzeň schytala „stovku“ i ve druhém utkání mezi elitou. Ústí jasnou výhrou napravilo úvodní porážku s Pískem. „Pro nás je to nesmírně důležité vítězství. I přesto, že jsme vyhráli zhruba o 40 bodů, naše hra stále nebyla úplně ideální. Nesmíme usnout na vavřínech a musíme dál pracovat,“ řekl ústecký kouč Tomáš Reimer.

Mikuláš Čank (19) v písecké dresu
Jakub Šiřina z Opavy v zápase se Slavií, brání ho Ronaldo Segu.

„Dostali jsme od Ústí lekci. Domácí měli motivaci ukázat, že prohra s Pískem byla jenom náhoda. Musíme jít dál, sebrat se a zapracovat na obraně, protože tam hoříme nejvíce. V útoku to není zas tak hrozné, nebylo to hrozné ani s Děčínem, kde jsme dokázali hrát 25 minut. Tady bylo vlastně po pěti minutách po zápase,“ uvedl trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek.

Písek prohrál s Hradcem Králové první čtvrtinu, ale pak už měl navrch a postupně navyšoval náskok. Po 23 bodech dali v dresu Sršňů Martin Svoboda a Jan Karlovský.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

2. kolo

BK Armex Energy Děčín - USK Praha 74:57 (14:15, 34:32, 50:46)
Nejvíce bodů: Timko 19, Štěrba 16, Grazulis 8 - Kyzlink 20, Doucet a Šafařík po 10.

Sršni Photomate Písek - BK Gapa Hradec Králové 111:87 (24:28, 55:50, 82:66)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda a Karlovský po 23, Čank 13 - Morgan 25, McLaurin 14, Banks 12.

SK Slavia Praha ERA NBK - BK Opava 114:81 (34:15, 58:37, 91:61)
Nejvíce bodů: McCollum 20, Segu 17, Harper 13 - Matěj Svoboda a Montgomery po 14, Puršl 11.

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Loko BaliMania Plzeň 115:74 (28:10, 51:30, 84:49)
Nejvíce bodů: McGhee 27, Polynice a Lane po 18 - D’Amico 22, Páleník 11, Váňa 10.

NH Ostrava - Pumpa Basket Brno 85:76 (24:15, 39:31, 61:60)
Nejvíce bodů: Screen 26, Michal Svoboda 13, Howlin 12 - Ballisager Webb 21, P. Křivánek 17, Synáček 15.

BK Olomoucko - BK KVIS Pardubice 54:100 (15:18, 28:35, 39:72)
Nejvíce bodů: Garita 8, Williams a Bates po 7 - Bonham 19, Švrdlík a Key po 12.

Tabulka:

1.BK KVIS Pardubice220185:133100
2.BK Armex Energy Děčín220183:136100
3.SK Slavia Praha ERA NBK220202:161100
4.Sršni Photomate Písek220191:165100
5.NH Ostrava220174:153100
6.BK Sluneta Ústí nad Labem211193:15450
7.BK Gapa Hradec Králové211180:19250
8.Pumpa Basket Brno202155:1700
9.USK Praha202137:1620
10.BK Opava202158:2030
11.BK Olomoucko202135:1930
12.BK Loko BaliMania Plzeň202153:2240
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