Tabulku vedou pardubičtí obhájci stříbrných medailí, které posunul k výhře 19 body Trey Bonham. V poločase vedli hosté nad Olomouckem o sedm bodů, nakonec zvítězili o 46 hlavně díky dominanci ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 37:11.
„První poločas jsme se trápili, domácí nastoupili s dobrou taktikou, která nás rozhodila. Ovšem po pauze se ukázalo, že jsme zkušený tým, který má větší basketbalovou kvalitu,“ řekl pardubický kouč Jan Šotnar. „Po obrátce nás bylo plné hřiště a donutili jsme soupeře k velkému počtu ztrát. Věřím, že to byl odrazový můstek. Pro domácí je výsledek až příliš krutý.“
Olomoucko doplatilo i na 35 ztrát. „To jsem naposledy zažil někdy v devatenáctkách, to nemůžeme opakovat,“ uvedl kapitán domácích Adam Goga. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, hlavně na obranné polovině. Od začátku třetí čtvrtiny jsme dělali ztrátu za ztrátou, soupeř to často potrestal trojkou. Vůbec nevím, co se stalo, ale nedokázali jsme Pardubice zastavit. Koše jsme soupeři darovali. Ten se chytl a výsledkem byla ostudná porážka, po které se všichni musíme zamyslet,“ řekl zkušený rozehrávač.
Slavii, která se před sezonou spojila s mistrovským Nymburkem, pomohl k výhře nad Opavou dvaceti body Javian McCollum. Slezané prohráli i druhý zápas, Pražané si připsali druhé vítězství stejně jako Děčín, Písek a Ostrava.
Děčín až v poslední čtvrtině rozhodl o výhře 74:57 nad USK Praha, za který nastřílel 20 bodů Tomáš Kyzlink. V domácím týmu měl o bod méně Erik Timko.
„Těžký zápas. USK nedával trestné hody (16/30), což nám také pomohlo. Jinak by to bylo jiné utkání,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. „Zápas jsme odbojovali od první do 40. minuty a za to chci hráčům poděkovat, nebylo to takhle vždy zvykem v loňské sezoně. Tohle chceme předvádět v každém zápase, to si musíme nastavit jako standard,“ uvedl.
Plzeň schytala „stovku“ i ve druhém utkání mezi elitou. Ústí jasnou výhrou napravilo úvodní porážku s Pískem. „Pro nás je to nesmírně důležité vítězství. I přesto, že jsme vyhráli zhruba o 40 bodů, naše hra stále nebyla úplně ideální. Nesmíme usnout na vavřínech a musíme dál pracovat,“ řekl ústecký kouč Tomáš Reimer.
„Dostali jsme od Ústí lekci. Domácí měli motivaci ukázat, že prohra s Pískem byla jenom náhoda. Musíme jít dál, sebrat se a zapracovat na obraně, protože tam hoříme nejvíce. V útoku to není zas tak hrozné, nebylo to hrozné ani s Děčínem, kde jsme dokázali hrát 25 minut. Tady bylo vlastně po pěti minutách po zápase,“ uvedl trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek.
Písek prohrál s Hradcem Králové první čtvrtinu, ale pak už měl navrch a postupně navyšoval náskok. Po 23 bodech dali v dresu Sršňů Martin Svoboda a Jan Karlovský.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
2. kolo
BK Armex Energy Děčín - USK Praha 74:57 (14:15, 34:32, 50:46)
Sršni Photomate Písek - BK Gapa Hradec Králové 111:87 (24:28, 55:50, 82:66)
SK Slavia Praha ERA NBK - BK Opava 114:81 (34:15, 58:37, 91:61)
BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Loko BaliMania Plzeň 115:74 (28:10, 51:30, 84:49)
NH Ostrava - Pumpa Basket Brno 85:76 (24:15, 39:31, 61:60)
BK Olomoucko - BK KVIS Pardubice 54:100 (15:18, 28:35, 39:72)
Tabulka:
|1.
|BK KVIS Pardubice
|2
|2
|0
|185:133
|100
|2.
|BK Armex Energy Děčín
|2
|2
|0
|183:136
|100
|3.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|2
|2
|0
|202:161
|100
|4.
|Sršni Photomate Písek
|2
|2
|0
|191:165
|100
|5.
|NH Ostrava
|2
|2
|0
|174:153
|100
|6.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|2
|1
|1
|193:154
|50
|7.
|BK Gapa Hradec Králové
|2
|1
|1
|180:192
|50
|8.
|Pumpa Basket Brno
|2
|0
|2
|155:170
|0
|9.
|USK Praha
|2
|0
|2
|137:162
|0
|10.
|BK Opava
|2
|0
|2
|158:203
|0
|11.
|BK Olomoucko
|2
|0
|2
|135:193
|0
|12.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|2
|0
|2
|153:224
|0