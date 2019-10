Po skvělém startu čeká basketbalisty Vysočiny „derby“

Lepší start si rozhodně přát nemohli. Basketbalisté BC Vysočina mají na kontě dvě výhry ze dvou zápasů, přičemž pokaždé svému soupeři nastříleli přes 90 bodů. Naposledy přehráli Nový Jičín na jeho palubovce 91:82.

„S výsledky jsme samozřejmě spokojeni, zápasy dopadly podle našeho přání,“ radoval se hlavní trenér jihlavského A-týmu Petr Pešout. „Zároveň je ale taky potřeba přiznat, že naše hra zatím pořád trochu vázne,“ doplnil.

Podle kouče se ještě mužstvo nestačilo dostatečně sehrát. „Dost kluků jsme doplnili a ještě chvíli potrvá, než si všechno sedne,“ vysvětloval. „Nicméně obě úvodní výhry nás jen utvrdily v tom, že máme velkou sílu a můžeme být úspěšní,“ pochvaloval si Pešout.

A ještě jedna věc dělá trenérovi radost, má v týmu hráče, který mu v případě potřeby pomáhá také s koučinkem.

„Tím hráčem je Martin Novák. Využíváme jeho zkušenosti s nejvyšší soutěží i s rolí asistenta trenéra ve Svitavách. Mám v týmu člověka, na kterého se můžu stoprocentně spolehnout. V mužstvu musí být lídr a já jsem rád, že se Martin přidal ke Kubovi Dokulilovi a Pavlu Číhovi,“ hlásil Pešout.

Šestadvacetiletý Novák nastřílel v souboji s Novým Jičínem 21 bodů, stejně jako Jiří Bubák. Ten ovšem hrál v dresu BC Vysočina na několik měsíců naposledy.

„Je to velmi schopný hráč, ale my o něj teď přijdeme,“ potvrdil trenér. „Jirku trochu mrzelo, že si s námi loni nemohl zahrát play off, tak jsme to letos vymysleli jinak. Na začátek sezony půjde pomoci mateřskému Žďáru do druhé ligy a v únoru by se pak případně vrátil zpátky do Jihlavy,“ prozradil.

Motivace bude dost

V dalším kole se BC Vysočina představí domácímu publiku, v neděli od 15.30 přivítá v hale E. Rošického Basketbal Olomouc. Tedy soupeře, který jihlavské basketbalisty v loňské sezoně vyřadil ve čtvrtfinále prvoligového play off.

„Motivaci ale budeme mít v tomhle zápase i tak obrovskou,“ hlásil Pešout. „Jednak soupeř hodně posílil, má kádr nabitý skvělými hráči, a pak tam taky nedávno hráli dva naši kluci: Martin Novák a Adrian Melski. Osobně bych se souboj nebál označit jako derby. Utkáme se s týmem, který bude patřit k nejlepším v lize,“ dodal.