Memphis chtěl doma ukázat lepší tvář než v úvodních dvou zápasech a dlouho se mu to dařilo. V poločase vedl dokonce o 26 bodů, jenže zároveň přišel o svou hlavní hvězdu Ja Moranta, který kvůli problémům s kyčlí musel odstoupit. Oklahoma City toho využila k druhému největšímu v historii play off od roku 1996, od kdy se tato data počítají. Los Angeles Clippers v roce 2019 vyhráli nad Golden State, přestože prohrávali už o 31 bodů.

Stíhací jízdu Thunder odstartoval zejména Chet Holmgren, který měl v prvním poločase na kontě jen dva body, ale pak dal za sedm minut třetí čtvrtiny 15 bodů a rázem byl rozdíl jen deset bodů. Memphis ještě odolával, ale deprimován stíhací jízdou soupeře v posledních čtyřech minutách už neskóroval a hosté šli minutu a půl před koncem poprvé do vedení, které už uhájili.

Detroit toužil doma vyhrát v play off poprvé od roku 2008, ale většinu zápasu doháněl až čtrnáctibodové vedení New Yorku. V poslední čtvrtině několikrát dotíral, Knicks však vždy podržel Jalen Brunson, který týmu zařídil i sedmibodové vedení do poslední minuty. Detroit nesložil zbraně a v poslední minutě stihl 11 bodů. New York ale trestnými hody těsnou výhru uhájil. Karl-Anthony Towns k tomu přispěl 31 body, Brunson dal 30 bodů, z toho 12 v poslední čtvrtině.

„Tohle je play off. Máme v týmu hráče, kteří zažili už hodně takových zápasů a vědí, co je třeba k vítězství,“ řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau. „Je to frustrující z mnoha důvodů. Ve druhé půli jsme hráli dobře a zasloužili bychom si vyhrát,“ uvedl kouč Detroitu J.B. Bickerstaff.

Clippers v prvním zápase play off ve své nové hale Intuit Dome předvedli fanouškům parádní jízdu. Diváci sedící v sekci Wall za košem u lavičky hostů k tomu pomohli, když si dělali legraci z Nikoly Jokiče a jeho lásky ke koním. I prostřednictvím čepic ve tvaru koňské hlavy, které jim rozdal klub, se snažili srbskou hvězdu rozptylovat. Jokič sice zaznamenal 20. triple double v play off v kariéře za 23 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí, ale Denveru to nestačilo.

Clippers se dařilo především při střelbě za tři body, když dali 18 trojek s úspěšností 46 procent. Kawhi Leonard nastřílel 21 bodů, James Harden s Normanem Powellem přidali 20 bodů a Ivica Zubac 19 bodů.