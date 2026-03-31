SGA dal víc šestek než Detroit a atakoval padesátku. LeBron přidal triple double

Gilgeous-Alexander prodloužil rekordní šňůru s alespoň dvacetibodovým příspěvkem o 136. zápas. V prodloužení duelu mezi vedoucími týmy obou konferencí zaznamenal osm z 13 bodů obhájců titulu a výhru pojistil dvěma trestnými hody 5,4 sekundy před koncem.
V utkání proměnil celkem 21 šestek z 25. K dispozici měl o dva pokusy víc, než celý tým Detroitu, jehož hráči jich navíc využili jen 12. Pistons hráli bez Cadea Cunninghama nebo Jalena Durena, jejich nejlepším hráčem byl Paul Reed s 21 body a 10 doskoky.
Wembanyama měl už po osmi minutách a 31 sekundách hry na kontě double double za 10 bodů a 10 doskoků. Rychleji to od sezony 1997/98 zvládli jen Boban Marjanovič v roce 2017, jemuž to trvalo o 18 sekund méně, a Jonas Valančiunas loni, který to stihl o 23 sekund dříve.
Los Angeles Lakers doma porazili 120:101 Washington a upevnili si s odstupem za San Antoniem třetí místo v Západní konferenci. Při absenci suspendovaného Luky Dončiče byl hlavním tahounem LeBron James, který zaznamenal triple double za 21 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků.
Jednačtyřicetiletý James znovu překonal vlastní rekord jako nejstarší hráč, který v zápase NBA dosáhl na dvouciferná čísla ve třech statistických ukazatelích. Oslavil také 1228. vítězství včetně play off a vyrovnal se rekordmanovi Kareemu Abdulu-Jabbarovi.
Cleveland dovedli k výhře 122:113 v hale Utahu Evan Mobley a Donovan Mitchell. Oba nastříleli 34 bodů, Mobley přidal 17 doskoků. Atlanta využila absenci Jaysona Tatuma a zdolala doma druhý tým Východní konference Boston 112:102. Vítězství Phoenixu 131:105 v Memphisu řídil autor 36 bodů Devin Booker.
Výsledky NBA
Miami - Philadelphia 119:109