Oklahoma City vyhrála podesáté v řadě, Detroitu se zranila největší hvězda

Kanadský rozehrávač zároveň prodloužil rekordní tažení s alespoň 20 body za zápas na 129 utkání. Ligovým maximem je i 61. duel na palubovce soupeře za sebou s alespoň dvacetibodovým výkonem. Za Orlando zaznamenal 32 bodů a 10 doskoků Paolo Banchero. Magic prohráli druhý zápas za sebou po předchozí sedmizápasové vítězné sérii.
Při porážce Sacramenta 104:132 od druhého nejlepšího týmu ligy San Antonia se rozehrávač domácích Kings Russell Westbrook posunul na páté místo v historickém pořadí podle asistencí. V utkání jich sedmatřicetiletý hráč zaznamenal deset, během jediného večera předstihl Marka Jacksona a Stevea Nashe a při aktuálním počtu 10 336 finálních přihrávek už jsou před ním jen LeBron James (11 909), Jason Kidd (12 091), Chris Paul (12 552) a rekordman John Stockton (15 806).
Spurs vedli nad nejslabším týmem Západní konference ve třetí čtvrtině až o 41 bodů, dali 25 trojek a vyhráli osmý z posledních devíti zápasů. Victor Wembanyama a Keldon Johnson se na tom podíleli každý 18 body, jasně nejlepším střelcem zápasu byl domácí Maxime Raynaud s 32.
Zejména díky jednoznačné čtvrté čtvrtině deklasovali Charlotte Hornets oslabené Miami 136:106. LaMelo Ball zaznamenal 30 bodů a 13 asistencí a překonal hranici 6000 bodů v kariéře. Domácí tým ovládl poslední dvanáctiminutovku 40:18. Charlotte drží poslední postupové místo do předkola play off ve Východní konferenci. Miami bez Andrewa Wigginse, Bama Adebaya, který minulý týden nasázel 83 bodů v jediném utkání, či Nikoly Joviče prohráli podruhé po sedmi předchozích výhrách.
Lídr Východní konference Detroit zvítězil 130:117 v hale předposledního týmu tabulky Washingtonu a Jalen Duren se na tom podílel 36 body a 12 doskoky. Utkání poznamenalo zranění zad hvězdy Pistons Cadea Cunninghama, který odstoupil už v první čtvrtině.
Na výhře Clevelandu v Milwaukee 123:116 se 27 body podíleli Evan Mobley a James Harden, první z nich zaznamenal i 15 doskoků. Bucks postrádali Jannise Adetokunba a Mylese Turnera a nezachránil je ani Kevin Porter s 25 body a 10 asistencemi.
Minnesota v souboji týmů na hraně přímého postupu do osmifinále porazila i bez Anthonyho Edwardse Phoenix 116:104. Lídrem domácích Timberwolves byl s 32 body Julius Randle, za Suns, kteří teď v Západní konferenci za šestou Minnesotou zaostávají o tři výhry, dal o dva body víc Devin Booker.
