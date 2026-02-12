Nejlepší výkon v novém dresu. Krejčí se rozstřílel v Portlandu, prohře nezabránil

Pro Krejčího je 17 bodů maximum v novém týmu, s nímž odehrál pátý zápas. Po Wesleym Blakeovi, který na hřišti strávil přes 23 minut, byl druhým nejvytíženějším náhradníkem Blazers. Proměnil tři z šesti trojek, také si připsal jeden doskok, ztrátu či tři fauly.
Lídrem Portlandu byl Jrue Holiday s 23 body, tým však střílel s úspěšností jen 43 procent a ani jednou během zápasu nevedl. Naopak domácí Timberwolves trefili 52 procent střel. Přemožitele našel Portland po třech výhrách, v tabulce Západní konference je desátý, Minnesota pátá. Před Utkáním hvězd ještě čeká Krejčího a spol. utkání v Utahu.
Připravujeme podrobnosti...
Výsledky NBA
Minnesota - Portland 133:109 (za hosty Krejčí 17 bodů, 1 doskok, 1 asistence)