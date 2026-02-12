Nejlepší výkon v novém dresu. Krejčí se rozstřílel v Portlandu, prohře nezabránil

Basketbalista Vít Krejčí odehrál v NBA po přesunu z Atlanty do Portlandu v novém dresu dosud nejlepší utkání. Proti Minnesotě nasbíral 17 bodů, porážce 109:133 však nezabránil. Na hřišti strávil 20 minut a trefil sedm z deseti střel. Hvězdou duelu byl domácí Julius Randle s 41 body. Čtvrtý triple double za sebou, již dvacátý v sezoně a celkově 184. v kariéře si připsal Nikola Jokič a pomohl Denveru k výhře 122:116 nad Memphisem.

Vít Krejčí zakončuje akci Portlandu. | foto: Reuters

Pro Krejčího je 17 bodů maximum v novém týmu, s nímž odehrál pátý zápas. Po Wesleym Blakeovi, který na hřišti strávil přes 23 minut, byl druhým nejvytíženějším náhradníkem Blazers. Proměnil tři z šesti trojek, také si připsal jeden doskok, ztrátu či tři fauly.

Lídrem Portlandu byl Jrue Holiday s 23 body, tým však střílel s úspěšností jen 43 procent a ani jednou během zápasu nevedl. Naopak domácí Timberwolves trefili 52 procent střel. Přemožitele našel Portland po třech výhrách, v tabulce Západní konference je desátý, Minnesota pátá. Před Utkáním hvězd ještě čeká Krejčího a spol. utkání v Utahu.

Výsledky NBA

Minnesota - Portland 133:109 (za hosty Krejčí 17 bodů, 1 doskok, 1 asistence)
Charlotte - Atlanta 110:107
Cleveland - Washington 138:113
Orlando - Milwaukee 108:116
Boston - Chicago 124:105
Brooklyn - Indiana 110:115
Philadelphia - New York 89:138
Toronto - Detroit 95:113
Houston - LA Clippers 102:105
New Orleans - Miami 111:123
Phoenix - Oklahoma City 109:136
Utah - Sacramento 121:93
Denver - Memphis 122:116
Golden State - San Antonio 113:126

