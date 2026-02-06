Dončič nedohrál, San Antonio v NBA vyhrálo derby. Pokračuje jízda Charlotte

Basketbalisté San Antonia vyhráli i druhé texaské derby v sezoně NBA, Dallas porazili tentokrát na jeho palubovce 135:123. Francouzský pivot Victor Wembanyama se na třetím triumfu druhého týmu Západní konference v řadě podílel 29 body, 11 doskoky a 6 asistencemi. Los Angeles Lakers při domácím vítězství 119:115 nad Philadelphií přišli o Luku Dončiče, nejlepší střelec ligy opustil hřiště už po 15 minutách kvůli bolestem v levé noze.

Victor Wembanyama se připravuje na trestný hod. | foto: Reuters

V Dallasu vedle Wembanyamy skórovalo dvojciferně dalších šest hráčů Spurs, nejlepším střelcem zápasu byl ale domácí Cooper Flagg. Devatenáctiletý talent a jednička loňského draftu zaznamenal 32 bodů a stal se prvním teenagerem, který ve slavné lize ve čtyřech zápasech za sebou dosáhl na třicetibodovou hranici. A dokázal to jako teprve pátý nováček po Michaelu Jordanovi, Bernardu Kingovi, Allenu Iversonovi a Jalenu Greenovi.

Lakers uspěli i po odstoupení Dončiče, kterého čeká vyšetření magnetickou rezonancí. Slovinská hvězda laboruje se zraněním levého stehenního svalu. Proti Sixers stihl dát 10 bodů, ale také se dopustil pěti ztrát. „Prostě to necítil tak, že by se měl vrátit do zápasu. Ani lékařský tým si nebyl jistý, tak jsme ho stáhli. Na diagnózu je brzy,“ řekl trenér Lakers JJ Redick.

Tahounem domácích byl s 35 body Austin Reaves, LeBron James zaznamenal 17 bodů a 10 asistencí. Lakers stříleli s úspěšností téměř 56 procent, proti tomu hostům nestačilo ani 35 bodů Joela Embiida či 26 bodů a 13 asistencí Tyrese Maxeyho.

Atlanta porazila doma Utah 121:119 košem Nickeila Alexandera-Walkera 1,3 sekundy před koncem. Autor 23 bodů rozhodl těžkým pokusem z odskoku po obrátce a naopak střela Ace Baileyho po oddechovém čase se poté neujala.

Skvělou premiéru po přesunu z Memphisu prožil Jock Landale, který Hawks pomohl osobním maximem 26 body a 11 doskoky, triple double za 22 bodů, 16 doskoků a 15 asistencí zaznamenal Jalen Johnson. Lídrem Utahu byl Isaiah Collier s 25 body a 11 přihrávkami.

Ve vítězném tažení pokračuje Charlotte, výhra 109:99 v Houstonu byla osmá v řadě. Hornets prožívají nejdelší úspěšnou sérii od sezony 1998/99, kdy vyhráli ještě o utkání víc, a posunuli se díky ní ve Východní konferenci na postupové místo do play off. Velký podíl na tom měli Kon Knueppel s 24 a LaMelo Ball s 20 body. Domácí Kevin Durant nastřílel 31 bodů, ale byl příliš osamocený.

Vedoucí tým Východní konference Detroit prohrál doma 117:126 s oslabeným Washingtonem navzdory 31 bodům Cadea Cunninghama. Při zranění hvězdných posil Traeho Younga s Anthonym Davisem měl na vítězství Wizards největší zásluhu autor 20 bodů Will Riley.

Výsledky NBA

Detroit - Washington 117:126
Orlando - Brooklyn 118:98
Atlanta - Utah 121:119
Toronto - Chicago 123:107
Houston - Charlotte 99:109
Dallas - San Antonio 123:135
Phoenix - Golden State 97:101
LA Lakers - Philadelphia 119:115

