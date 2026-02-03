Charlotte je nejlepší za deset let. Pelicans nestačil ani náskok přes 20 bodů

Hornets v první půli hodně ztráceli míče a dovolili soupeři výrazně odskočit. Po změně stran ale výrazně zlepšili obranu a hosté se zmohli střelecky jen na polovinu bodů oproti prvnímu poločasu. Na začátku poslední čtvrtiny domácí tým dovršil obrat a v tabulce Východní konference se na jedinou výhru přiblížil k desáté Atlantě, která drží poslední postupové místo do play off.
Nejlepším střelcem Hornets byl s 24 body LaMelo Ball. Pelicans táhl Trey Murphy s 27 body.
Turecký pivot Alperen Sengün si 39 body vyrovnal sezonní maximum a pomohl Houstonu zvítězit 118:114 nad Indianou. Rockets přitom postrádali Kevina Duranta kvůli poraněnému kotníku. Sengün ale vzal na sebe odpovědnost a dotáhl tým až do vyrovnané koncovky. Dvě minuty před koncem pak dal klíčový koš s faulem Amen Thompson a následně blokem pomohl výhru ubránit.
Memphis po šesti porážkách v řadě zabral a přehrál Minnesotu 137:128. Jaren Jackson se pod vítězství podepsal 30 body. Timberwolves nestačilo ani 39 bodů Anthonyho Edwardse. Klíčovými postavami Grizzlies totiž byli náhradníci, kteří předčili lavičku soupeře v poměru 52:13.
Čtvrtou výhru za sebou zaznamenala Philadelphia, která zvítězila 128:113 v hale Los Angeles Clippers. Tyrese Maxey dal 16 ze svých 29 bodů v první čtvrtině a Dominick Barlow si 26 body vylepšil osobní maximum. K tomu přidal i 16 doskoků. Joel Embiid přidal 24 bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl s 29 body Kawhi Leonard z Clippers.
Výsledky NBA
Charlotte - New Orleans 102:95