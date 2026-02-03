Charlotte je nejlepší za deset let. Pelicans nestačil ani náskok přes 20 bodů

  8:24
Basketbalisté Charlotte zvítězili v pondělním utkání NBA 102:95 nad New Orleans a připsali si sedmou výhru za sebou. Hornets prožívají nejlepší období za posledních deset let, naposledy zaznamenali tak dlouhou sérii úspěchů v březnu 2016. V domácím zápase s Pelicans přitom prohrávali až o 22 bodů, ale ve druhé půli výsledek otočili.

LaMelo Ball najíždí do koše přes bránícího Ziona Williamsona. | foto: Reuters

Hornets v první půli hodně ztráceli míče a dovolili soupeři výrazně odskočit. Po změně stran ale výrazně zlepšili obranu a hosté se zmohli střelecky jen na polovinu bodů oproti prvnímu poločasu. Na začátku poslední čtvrtiny domácí tým dovršil obrat a v tabulce Východní konference se na jedinou výhru přiblížil k desáté Atlantě, která drží poslední postupové místo do play off.

Nejlepším střelcem Hornets byl s 24 body LaMelo Ball. Pelicans táhl Trey Murphy s 27 body.

Turecký pivot Alperen Sengün si 39 body vyrovnal sezonní maximum a pomohl Houstonu zvítězit 118:114 nad Indianou. Rockets přitom postrádali Kevina Duranta kvůli poraněnému kotníku. Sengün ale vzal na sebe odpovědnost a dotáhl tým až do vyrovnané koncovky. Dvě minuty před koncem pak dal klíčový koš s faulem Amen Thompson a následně blokem pomohl výhru ubránit.

Memphis po šesti porážkách v řadě zabral a přehrál Minnesotu 137:128. Jaren Jackson se pod vítězství podepsal 30 body. Timberwolves nestačilo ani 39 bodů Anthonyho Edwardse. Klíčovými postavami Grizzlies totiž byli náhradníci, kteří předčili lavičku soupeře v poměru 52:13.

Čtvrtou výhru za sebou zaznamenala Philadelphia, která zvítězila 128:113 v hale Los Angeles Clippers. Tyrese Maxey dal 16 ze svých 29 bodů v první čtvrtině a Dominick Barlow si 26 body vylepšil osobní maximum. K tomu přidal i 16 doskoků. Joel Embiid přidal 24 bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl s 29 body Kawhi Leonard z Clippers.

Výsledky NBA

Charlotte - New Orleans 102:95
Indiana - Houston 114:118
Memphis - Minnesota 137:128
LA Clippers - Philadelphia 113:128

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Jake DeBrusk v brankovišti najíždí do Karla Vejmelky.

V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš...

3. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:34

Černý blesk z Kitzbühelu. Před 70 lety Cortina zrodila nejlepšího lyžaře historie

Toni Sailer slaví vítězství v olympijském obřím slalomu.

Debaty o tom, kdo je nejlepším alpským lyžařem všech dob budou nejspíš věčné. Ale pokud někdo v rekordně krátkém čase zdrcujícím způsobem dokázal vyhrát všechno, co se dalo, pak to bezpochyby byla...

3. února 2026  8:30

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Fotbalistky Lokomotivy Brno čeká boj o záchranu v lize.

V únoru se na prokřehlé české trávníky opět vrací ženský fotbal. Pohár FAČR, Sparta ve čtvrtfinále Evropského poháru a start ligového jara. Liga začíná v sobotu 14. února. Nejblíže k titulu má nyní...

3. února 2026  7:10

Olympiáda jako módní přehlídka. Kolekce týmů pro Milán a Cortinu

Mongolsko představilo nástupovou kolekci pro Zimní olympijské hry Milán Cortina...

Za návrhy stojí luxusní módní domy, tradiční sportovní značky i domácí výrobci. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině nebudou jen přehlídkou sportovních výkonů, ale také stylu. Podívejte se, jakými...

3. února 2026  6:51

Třetí olympiáda? Osobní výhra, návrat nebyl v plánu, svěřuje se Adamczyková

Premium
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si vyzvedla oblečení a vybavení pro...

Když si v Soči spolu s celým týmem obrátila bundu naruby a celá ve zlatě vystoupala na nejvyšší stupínek, bylo jí pouhých 20 let. Stala se olympijskou vítězkou, život se jí změnil naruby a Češi...

3. února 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič odchází ze Sparty, Hašioka opouští Slavii

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Bejlek oplácela za Melbourne, v Ostravě postoupily Bartůňková a L. Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová se raduje na turnaji v Ostravě.

Tenistka Sára Bejlek vrátila v Abú Zabí v 1. kole Ashlyn Kruegerové dva týdny staré vyřazení ve stejné fázi Australian Open. Dvacetiletá Češka porazila o rok starší soupeřku hladce 6:3, 6:0. Nikola...

2. února 2026  9:59,  aktualizováno  22:11

Byli hrozní! Kouč soptil kvůli rozhodčím, NBA mu napařila vysokou pokutu

Jason Kidd, trenér Dallas Mavericks.

Pokutu 35 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 721 tisíc Kč, zaplatí Jason Kidd, kouč Dallas Mavericks. Vedení basketbalové NBA ho trestá za veřejnou kritiku rozhodčích, které se dopustil po sobotním...

2. února 2026  21:40

