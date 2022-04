Krejčí i Satoranský v NBA zabodovali a slavili, Lakers jsou bez play off

Krejčí hrál tentokrát místo pozice rozehrávače více z křídla a po velkých minutážích odehrál 21 minut. Během nich stihl proměnit pět z deseti střel a také získat tři míče. Nejprve se prosadil po seběhu, pak třikrát skóroval po individuální akci a přehrání obránce ve hře jeden na jednoho. Poslední koš dal trojkou z rohu hřiště.

Satoranský v Minnesotě bavil diváky. Sám už v první čtvrtině parádně zasmečoval rovnou po nahození míče od Daniho Avdiyi zpoza trojky. Poté třikrát nahrál na smeč spoluhráčům. Na začátku třetí čtvrtiny úspěšnou střelou poslal svůj tým do vedení a nasměroval ho k výhře. Definitivní zlom nastal v poslední čtvrtině, kdy Wizards šňůrou 10:0 získali vedení až o 23 bodů.

„Dnes jsme hráli opravdu dobře. Hezky jsme si půjčovali míč a naší hrou jsme se bavili. Zlepšili jsme si tak chuť po vysoké prohře s Bostonem a dokázali jsme si, že umíme hrát mnohem lépe,“ řekl Kristaps Porzingis, autor 25 bodů. „Dnes jsme nehráli jako tým, který bojuje o play off. Byli jsme odevzdaní,“ zlobil se pivot Minnesoty Karl-Anthony Towns.

Minnesota totiž nedokázala využít porážky Denveru se San Antoniem 97:116 a už má jen teoretickou naději, že by se vyhnula předkolu play off. Musí vyhrát oba zbývající zápasy a doufat, že Denver dvakrát prohraje. To je poslední tajenka v tabulkách.

Ve Východní konferenci už je jasno o postupujících do play off a předkola, které si zahrají Charlotte, Atlanta, Brooklyn a Cleveland. Ten ještě mohl udržet naději na přímý postup, ale prohrál překvapivě s Orlandem 115:120 a nevyužil tak zaváhání Chicaga s Milwaukee 106:127. Bulls, za které dal 40 bodů DeMar DeRozan, si i přes prohru udrželi šestou příčku. Spolu s Chicagem si vyřazovací část definitivně zajistilo i Toronto výhrou 118:108 nad Atlantou.

Na Západě si play off zajistil pátý Utah vítězstvím 121:115 nad Memphisem, k čemuž 22 body a 21 doskoky přispěl Rudy Gobert. O šesté místo bude Denver ještě bojovat, protože proti San Antoniu mu nepomohlo ani 41 bodů a 17 doskoků Nikoly Jokiče.

Spurs si výhrou nad Denverem zajistili účast v předkole, vyhráli poosmé z posledních deseti zápasů. V bojích o play off se představí na úkor Lakers. Majitelé 17 titulů v NBA definitivně přišli o naději na posun z 11. příčky poté, co bez LeBrona Jamese podlehli lídrovi soutěže Phoenixu 110:121 a připsali si sedmou porážku za sebou.

Miami je blízko k tomu, aby poprvé za devět let ovládlo tabulku Východní konference. Po výhře 144:115 nad Charlotte mají Heat náskok tří výher na Boston a Milwaukee, kteří by museli vyhrát všechna zbývající utkání a Miami vše prohrát, aby přišlo o první první místo.