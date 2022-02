Lídr NBA z Phoenixu podlehl Atlantě, bitva o Los Angeles pro Clippers

Atlanta proti Phoenixu potvrdila dobrou formu a vyhrála osmý z posledních devíti zápasů. U jediné prohry během této série chyběl Young, který ve čtvrtek opět ukázal, proč byl vybrán do Utkání hvězd. Celý zápas táhl Atlantu a Hawks měli téměř neustále mírné vedení. Phoenix se na začátku druhé půle dostal na chvilku do vedení, ale to si domácí zase vzali rychle zpátky a postupně utekli až na rozdíl 14 bodů.

„Miluji tyto zápasy proti nejlepším týmům. Vyrůstal jsem s představami, že takové zápasy budu hrát a teď mám tu možnost, tak si to užívám a dávám do toho všechno,“ řekl Young. Phoenixu k odvrácení desáté prohry v sezoně nestačilo ani 32 bodů Devina Bookera.

Porážky Phoenixu využili basketbalisté Golden State a v San Francisku vyhráli derby se Sacramentem. Už ve druhé čtvrtině vedli o 26 bodů a vedení si hlídali. I díky Klayovi Thompsonovi, jenž trefil sedm úvodních střel a už v poločase měl 20 ze svých 23 bodů. Celkem trefil sedm trojek. V kariéře už jich nasbíral 1 829 a posunul se v historických tabulkách tříbodových košů na 20. místo před Kobeho Bryanta. Dvacet bodů Warriors přidal Stephen Curry.

Velkou bitvu vidělo Toronto, kde lídr Východní konference z Chicaga prohrál 120:127 po prodloužení. Domácí sice většinu zápasu vedli, ale nakonec byli blíže vítězství Bulls, kteří v závěru dohnali desetibodovou ztrátu a osm vteřin před koncem se dostali do vedení zásluhou Nikoly Vučeviče. Jenže Toronto ještě stihlo srovnat, když si hosté nepohlídali doskok a Scottie Barnes dopichem v poslední vteřině zařídil prodloužení.

V něm Chicago nedokázalo v posledních dvou a půl minutách skórovat a koš Barnese a trojka Garyho Trenta přinesly Torontu cenné vítězství. Hned čtyři hráči Raptors měli přes dvacet bodů, nejvíce Pascal Siakam s 25 body, 13 doskoky a 7 asistencemi. Bulls táhli s 30 body a 18 doskoky Vučevič a s 28 body DeMar DeRozan.

Vyrovnaný zápas do posledních vteřin přineslo i losangeleské derby. Lakers hrající bez LeBrona Jamese smazali sedmnáctibodové manko z třetí čtvrtiny a sahali proti Clippers po výhře, když 12 vteřin před koncem zasmečoval Anthony Davis, s 30 body a 17 doskoky nejlepší hráč zápasu. Jenže vzápětí si vzal míč Reggie Jackson, mezi dvěma obránci se uvolnil otočkou a zblízka rozhodl o výhře Clippers 111:110. Davis se ještě snažil závěrečnou střelou vše změnit, ale míč mu vypadl z obroučky.