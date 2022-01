Satoranský jen sledoval porážku s Brooklynem i zranění střelce Duranta

Brooklyn však přišel o nejlepšího střelce soutěže Kevina Duranta, který si ve druhé čtvrtině pochroumal koleno a z utkání odstoupil. Vážnost zranění ukáže vyšetření. Duranta smolně zranil spoluhráč Bruce Brown, který se snažil zastavit rozběhnutého Herberta Jonese. Ten do něj však v rychlosti narazil a Brown spadl přímo pod nohy Duranta, který ihned odkulhal na lavičku, ačkoli hra ještě nebyla přerušena.

„Samozřejmě by to pro nás byla velká rána, kdyby se Kevin vážně zranil. Nikdo z nás něco takového nechce vidět. Takového hráče nejde jen tak nahradit. Ale ať už to dopadne jakkoli, musíme dál makat a snažit se být lepší a lepší,“ řekl trenér Brooklynu Steve Nash, který už v této sezoně musel řešit zranění několika opor.

Brooklyn v tu chvíli vedl už 52:27 a náskok uhájil až do konce. I díky Jamesi Hardenovi, který zaznamenal 27 bodů a 15 asistencí. Za hosty dal 22 bodů Brandon Ingram. Český reprezentant Satoranský potřetí za sebou do hry nenastoupil, přestože byl připravený na lavičce Pelicans.

Ani na lavičce nebyl Vít Krejčí při porážce Oklahoma City s Clevelandem 102:106. Cavaliers táhl za čtvrtou výhrou v řadě rozehrávač Darius Garland, který si připsal 27 bodů a 18 asistencí, čímž vyrovnal rekord sezony v asistencích. Výhru zařídil trojkou 11 vteřin před koncem Lauri Markkanen. Cleveland tak zvýšil svůj náskok na šestém místě Východní konference a spolu s pátou Philadelphií, která zvítězila 109:98 nad Miami, se přiblížili čelu tabulky.

Kromě třetího Miami totiž prohrálo i čtvrté Milwaukee, které podlehlo 96:103 Torontu. Hvězdou zápasu byl pivot Toronta Pascal Siakam, který nasbíral druhý triple double v kariéře za 30 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Raptors vyhráli nad obhájcem titulu i třetí souboj v sezoně.

Triple double zaznamenal také srbský pivot Nikola Jokič, který 17 body, 12 doskoky a 13 asistencemi pomohl Denveru uštědřit Los Angeles Lakers debakl 133:96. Přitom posledních 14 minut už Jokič jen sledoval zápas z lavičky. Nováček Bones Hyland odehrál v dresu Denveru svůj zatím nejlepší zápas a dal 27 bodů.

„Budeme se muset rozhodnout, jestli chceme hrát s nasazením. Protože občas to vypadá, že si jen jdeme zahrát basketbal, ale soupeři jsou mnohem tvrdší a přehrávají nás nasazením. Takhle to dál nejde,“ zlobil se rozehrávač Lakers Russell Westbrook.

Největší drama přinesl zápas Bostonu s Chicagem, které postrádalo opory Lonzo Balla a Zacha LaVinea. Přesto mohlo vyhrát, když dvě minuty před koncem zvýšil DeMar DeRozan na rozdíl šesti bodů. Jenže pak už Bulls neskórovali a Celtics zápas otočili. Výhru zařídil čtyřmi trestnými hody v poslední půlminutě Robert Williams. Chicago ještě mělo poslední útok, ale Nikola Vučevič minul trojkový pokus a neuspěl ani DeRozan se střelou po doskoku na vyrovnání.

„Tohle jsou momenty, které chce zažívat každý hráč v lize. Stojíte na čáře pro trestné hody a víte, že musíte dát, aby váš tým vyhrál. A jsem rád, že se mi to povedlo,“ řekl Williams.