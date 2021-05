Janis proti Brooklynu zaválel a Milwaukee má jisté play off NBA

Bucks o výhře nad sousedem v konferenční tabulce rozhodli v poslední části, kterou vyhráli 32:24. Byli lepší na doskoku (55:39) a ve hře ve vymezeném území, kde soupeře přehráli 44:30. Vedle Adetokunba, jenž trefil čtyři trojky, si 23 bodů připsali Khris Middleton a Jrue Holiday.

„Mám radost, že jsme předvedli dobrý výkon před našimi fanoušky a v těžkých zápasech si vypracovali dobré návyky, ale to je vše. Takové zápasy si nikdo pamatovat nebude, hlavně, že jsme v play off,“ řekl Adetokunbo po druhém vítězství nad Nets ve třech dnech.

Brooklyn prohrál potřetí v řadě a za první Philadelphií zaostává o jednu výhru při jednom odehraném utkání navíc. „Musím dát kredit soupeři. Hlavně ve čtvrté části zahrál skvěle a trefoval těžké střely,“ konstatoval Durant. Nets bez Hardena prohráli 10 z 19 utkání, s ním v sestavě od příchodu z Houstonu mají naopak bilanci 27-7.

Druhý tým Západní konference Phoenix vyhrál 134:118 po prodloužení v Clevelandu a dorovnal bilanci vedoucího Utahu (47-18). Devin Booker k tomu přispěl 31 body, sekundoval mu Chris Paul s 23 body a 16 doskoky. Suns ovládli prodloužení drtivě 20:4 a mohli hodit za hlavu Bookerovu neproměněnou trojku 1,5 sekundy před koncem normální doby.

„V nastavení jsme udeřili první, rychle si vypracovali náskok a hlavně nepolevovali,“ pochvaloval si Mikail Bridges, autor 22 bodů. V týmu Cavaliers zaznamenal osobní rekord s 32 body nováček Isaac Okoro, Collin Sexton přidal 29.

Ani 37 bodů a osm trojek Stephena Curryho nebylo dostatečnou pomocí pro Golden State a Warriors prohráli v New Orleans 103:108. Hvězdný Curry alespoň dosáhl na další milník, protože už počtvrté v kariéře nastřádal alespoň 300 trojek za sezonu. Kromě něj něco takového dokázal v historii ligy jen Harden, a to pouze jednou. Za Pelicans, kteří o jednu výhru zaostávají za pozicí pro předkolo play off, si Lonzo Ball vyrovnal osobní maximum s 33 body.

Dallas porazil v hale Miami loňské finalisty 127:113, a to zejména díky 36 bodům Tima Hardawaye. Zkušený střelec trefil deset trojek a vyrovnal klubový rekord. Luka Dončič mu sekundoval s 23 body, 12 doskoky a 8 asistencemi.