Jokič a spol. vyzráli na Lakers, Dončič své maximum v NBA nevylepšil

Lakers propadli ve druhé čtvrtině, kdy ztratili vedení a nabrali ztrátu 14 bodů. Ve druhé půli už si Denver náskok hlídal a připsal si cenný skalp obhájce titulu. Lakers navíc přišli o hvězdu Anthonyho Davise, který v prvním poločase musel ze hry odstoupit kvůli bolavé achillovce.

Uspěl naopak druhý z losangeleských celků. Clippers doma přehráli Cleveland 128:111, přestože postrádali kvůli zranění obě hlavní hvězdy Kawhiho Leonarda a Paula George. Zastoupil je zkušený Lou Williams, který zaznamenal 30 bodů a 10 asistencí.

Triple double si připsal i Janis Adetokunbo, ani jeho 24 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí však Milwaukee nepomohlo odvrátit překvapivou porážku s Oklahoma City 109:114. Na Bucks, kteří sehráli šestý venkovní zápas v řadě, se projevila únava. „Jsme už dvanáctý den na cestě a to se musí ukázat. Hrajeme každý druhý den a není čas na odpočinek,“ řekl Adetokunbo.

Slovinská hvězda Luka Dončič sahal po vyrovnání svého střeleckého rekordu z minulého zápasu, ale jeho 44 bodů nakonec Dallasu nestačilo. Mavericks prohráli 118:121 s Portlandem. Právě Dončič, který tak v posledních dvou zápasech dal 90 bodů, měl na ruce vyrovnání, ale v posledních sekundách se netrefil. „Myslel jsem si, že to jde do koše. Nakonec to ale vyskočilo. Je to zklamání. Takové střely bych měl proměňovat,“ uvedl Dončič.

Portland se mohl spolehnout na Damiana Lillarda, který výhru nad Dallasem dirigoval 34 body a 11 asistencemi, navíc trefil klíčovou trojku v poslední minutě za nerozhodného stavu. „Výhru jsme si zasloužili. Přesně takhle musíme hrát,“ řekl Lillard.

První triple double v kariéře zaznamenal pivot Mason Plumlee, který pomohl Detroitu k výhře 123:112 nad New Orleans 17 body, 10 doskoky a 10 asistencemi.

Phoenix zvítězil už pošesté za sebou, když přehrál Orlando 109:90. Suns využili soupeřova nepovedeného začátku zápasu, jelikož Magic minuli 12 z úvodních 13 střel a rychle nabrali dvoucifernou ztrátu, kterou už nedohnali. Phoenix opět táhl Devin Booker s 27 body.