Chicago ztratilo důležitý duel v New Yorku, Satoranský dal šest bodů

dnes 7:19

Oslabeným basketbalistům Chicaga mizí v NBA vidina postupu do play off. V New Yorku prohráli 115:125. Jediný Čech v zámořské soutěži Tomáš Satoranský si v dresu Bulls připsal šest bodů a sedm asistencí.

Připravujeme podrobnosti Výsledky NBA New York - Chicago 125:115 (za hosty Satoranský 6 bodů, 7 asistencí, 4 doskoky)

Atlanta - Portland 129:117

Boston - Houston 110:111 po prodl.

Cleveland - Indiana 104:113

Memphis - LA Lakers 105:88

Miami - Brooklyn 116:113

Phoenix - Golden State 99:115

San Antonio - Orlando 114:113