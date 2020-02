Siakam táhl Toronto, James a Davis režírovali výhru Lakers

Toronto vedlo až o 26 bodů a do poslední čtvrtiny vstupovalo s patnáctibodovým náskokem. Nicméně osm minut před koncem dokázali hosté snížit na rozdíl šesti bodů. Za minutu po trestných hodech Rondae Hollis-Jeffersona a koších Freda VanVleeta a Siakama Raptors opět odskočili do dvouciferného vedení.

„Cítil jsem se plný energie,“ řekl Siakam. V prvním utkání po premiérové účasti na Utkání hvězd zaznamenal 17 bodů hned v první části. „V celém prvním poločase zářil,“ uvedl kouč soupeře Monty Williams na adresu Siakama. „Už nějakou dobu takhle pálí, takže jsme neplánovali nechávat ho střílet z takových pozic,“ dodal.

Pětadvacetiletý Kamerunec Siakam trefil za celé utkání 12 z 19 střel z pole. Zpoza trojky vyslal na koš devět pokusů a pět z toho bylo úspěšných. To je o jednu méně, než dohromady dali hráči Suns ze 34 pokusů. „Tohle jsme nebyli my,“ řekl španělský rozehrávač hostů Ricky Rubio.

Osmé domácí vítězství Toronta za sebou podpořili Serge Ibaka 16 body, VanVleet a Terence Davis 14 body, rozehrávač Kyle Lowry zapsal 13 bodů a 10 asistencí a OG Anunoby dal 12 bodů.

Lakers si ve Staples Center v koncovce pohlídali triumf nad Memphisem, který řídili Anthony Davis s 28 body, 13 doskoky a sedmi bloky a James s 32 body, a na druhý tým Západní konference Denver mají bezpečný náskok. Nuggets totiž prohráli podruhé za sebou. Tentokrát padli na palubovce šesté Oklahomy 101:113.

Hned čtyři hráče s více než 25 nastřílenými body měl Boston při výhře 127:117 v Minnesotě. Gordon Hayward obstaral 29 bodů, Jayson Tatum 28 bodů a 11 doskoků, německý pivot Daniel Theis 25 bodů a 16 doskoků a 25 bodů stihl také Jaylen Brown. Timberwolves nezachránili D’Angelo Russell s 18 body a 13 asistencemi ani autor 27 bodů Malik Beasley.

Slovinského hvězdného rozehrávače Luku Dončiče dělily dvě asistence od dalšího triple double, při triumfu Dallasu na palubovce Orlanda se zastavil na 33 bodech, 10 doskocích a osmi asistencích.

Utah doma podlehl San Antoniu 104:113 a Portland před svými fanoušky nestačil na New Orleans 115:128. V dresu Pelicans se poslední jednička draftu Zion Williamson blýskl v sedmém utkání v řadě více než 20 body a stal se nejmladším hráčem, kterému se takový kousek povedl. Překonal tak svého soupeře Carmela Atnhonyho.

„Dostával jsem do spoluhráčů míče do pozic, kde ho potřebuju, navíc jsme si často pomáhali clonami a já pak sbíhal pod koš. Byl to den, kdy jsem byl skoro vždycky ve správný čas na správném místě,“ glosoval svůj výkon a hlavně svých 20 bodů z vymezeného území Williamson, který se chvíli předtím divil, že ho na palubovce požádala jedna z reportérek o rozhovor.