Janis si užíval narození syna. I bez své hvězdy lídři NBA nezaváhali

Před začátkem poslední čtvrtiny přitom ještě byli o dva body pozadu, na začátku čtvrté dvanáctiminutovky ale z pěti útoků soupeře neinkasovali a sami předvedli sérii 13:0.

„O pauze po třetí čtvrtině jsme mluvili hlavně o obraně, že se nám konečně musí dařit zastavovat je, abychom utkání zvládli. A to jsme taky udělali. Nakoplo nás to a my se toho snažili držet až do konce,“ řekl Brook Lopez, který k obratu přispěl 20 body.

Dvěma trojkami po sobě bodovou sérii uzavřel rozehrávač Eric Bledsoe autor celkem 28 bodů, osmi doskoků a osmi asistencí. Stejný počet bodů měl na kontě také jeho spoluhráč Khris Middleton, který přidal ještě 11 doskoků a osm asistencí.

Toronto dál vylepšuje nejdelší vítěznou sérii v historii klubu. Kanadský klub neprohrál celý kalendářní měsíc a 15. triumf v řadě si Raptors připsali proti Minnesotě po výsledku 137:126. Všech pět členů základní sestavy dosáhlo na dvouciferný počet bodů, nejlepší byl Pascal Siakam s 34 body.

Indiana prohrála pošesté za sebou, poté co v její hale rozhodl o vítězství Brooklynu 106:105 necelé čtyři sekundy před koncem Spencer Dinwiddie, autor 21 bodů a 11 asistencí. V dresu Pacers zkompletoval čtvrtý triple double z posledních dvanácti zápasů Domantas Sabonis, tentokrát za 23 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

V souboji dvou celků okupujících v Západní konferenci pozice pro play off Utah zvítězil na palubovce Dallasu 123:119. V tabulce druhý Denver si doma poradil s desátým San Antoniem 127:120, přestože prakticky celé utkání prohrával, nejvíc dokonce o 23 bodů. A vedoucí Los Angeles Lakers porazili Phoenix 125:100 zejména zásluhou Antonyho Davise, autora 25 bodů a 10 doskoků.