Proti Cavaliers uspěli hráči Pistons ve vzájemných soubojích poprvé na třináctý pokus a po třech letech. Poprvé od roku 2016 skončí basketbalisté Detroitu s pozitivní bilancí po základní části, nyní ji mají 42-32. Clevelandu chybí jediný triumf k 60 výhrám v sezoně, což je milník, kterého naposledy dosáhli před 15 lety.

Curry se zranil minulý týden při obranném doskoku. Přiznal, že bolest v pánvi stále cítí, ale byl rád, že si nic nezlomil. „Připomnělo mi to zranění z roku 2021, kdy jsem spadl ze schodů. Teď hrát můžu a pokud nespadnu znovu, nemělo by se to zhoršit,“ řekl. Warriors rozhodli zápas v poslední čtvrtině, kterou ovládli 28:13. V Západní konferenci jsou sedmí, New Orleans předposlední.

Nikola Jokič dovedl Denver k výhře 129:93 nad Utahem s 27 body a 14 doskoky, v poslední čtvrtině už nehrál. Los Angeles Clippers uspěli 132:100 v Brooklynu a počtrnácté v řadě zakončí základní část s bilancí nad 50 procent, což je nejdelší série v lize. Proti Nets vedli už v poločase o 20 bodů, nejvíc pak o 41. Výhru řídil s 31 body Kawhi Leonard.

Milwaukee se do sestavy vrátil po krátké pauze kvůli problémům s nohou Janis Adetokunbo, ani jeho 30 bodů ale nestačilo a Bucks podlehli 107:116 New Yorku. Hosty vedl s 31 body OG Anunoby.

Basketbalisté Charlotte prohráli v Torontu (97:108) a navíc přišli do konce sezony o rozehrávače LaMela Balla, protože podstoupí operaci problémového kotníku i zápěstí. Třiadvacetiletá opora Hornets končí předčasně ze zdravotních důvodů stejně jako loni. Nyní Ball prožil nejlepší sezonu s průměrem 25,2 bodu na zápas. Charlotte už je bez šance na play off.

Výsledky basketbalové NBA Detroit - Cleveland 133:122

Brooklyn - LA Clippers 100:132

Toronto - Charlotte 108:97

Milwaukee - New York 107:116

Minnesota - Phoenix 124:109

New Orleans - Golden State 95:111

Denver - Utah 129:93

Východní konference

Atlantická divize 1. x-Boston 73 54 19 74,0 2. x-New York 73 46 27 63,0 3. Toronto 74 27 46 36,5 4. Philadelphia 73 23 50 31,5 5. Brooklyn 74 23 51 31,1

Centrální divize 1. y-Cleveland 74 59 15 79,7 2. x-Indiana 73 43 30 58,9 3. x-Detroit 74 42 32 56,8 4. x-Milwaukee 73 40 33 54,8 5. Chicago 73 33 40 45,2

Jihovýchodní divize 1. Atlanta 73 35 38 47,9 2. Orlando 74 35 39 47,3 3. Miami 73 32 41 43,8 4. Charlotte 73 18 55 24,7 5. Washington 73 16 57 21,9

Západní konference

Jihozápadní divize 1. x-Houston 74 48 26 64,9 2. x-Memphis 73 44 29 60,3 3. Dallas 74 36 37 48,6 4. San Antonio 72 31 40 43,1 5. New Orleans 74 20 54 27,0

Pacifická divize 1. x-LA Lakers 73 44 29 60,3 2. LA Clippers 73 42 31 57,5 3. Golden State 73 42 31 57,5 4. Sacramento 73 35 37 49,3 5. Phoenix 74 35 39 47,3

Severozápadní divize 1. z-Oklahoma City 73 61 12 83,6 2. x-Denver 75 45 28 62,7 3. Minnesota 74 42 32 56,8 4. Portland 74 32 42 43,2 5. Utah 75 16 59 21,3

Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.