V NBA padl divácký rekord. Golden State pokazilo San Antoniu oslavu

Spurs se v rámci oslav rozhodli vrátit na páteční zápas do své bývalé haly Alamodome, kde hráli v letech 1993 až 2002. Pro basketbal měla hala kapacitu 21 tisíc, ale na americký fotbal se dala rozšířit až na 70 tisíc míst, čehož Spurs využili a vytvořili největší hlediště, které kdy NBA zažila.

Nakonec zaplnili 68.323 míst, což je zhruba o šest tisíc více, než byl předchozí rekord z roku 1998, kdy zápas Chicaga s Atlantou sledovalo v Georgia Domu 62.046 diváků.

San Antonio vs. Golden State:

Ani rekordní návštěva ale nepomohla Spurs k lepšímu výkonu. Hosté od začátku utkání dominovali a postupně si vypracovali náskok až 39 bodů. A to hlavně díky náhradníkům, kteří dali 77 bodů. Osm hráčů Golden State mělo dvouciferný počet bodů, nejvíce dal Jordan Poole, a to 25 bodů. Největší hvězda týmu Steph Curry odehrál 23 minut a dal 15 bodů.

„Bylo to elektrizující. Je to opravdu mimořádné, mít možnost si zahrát před rekordní návštěvou. Jsem rád, že jsem to mohl zažít,“ řekl Poole. „Samozřejmě nesnášíme porážky, ale kdo by se dnes mohl zlobit. Naše fanouškovská základna opět ukázala, že je nejlepší a překonala vše, co jsme si dokázali představit. Dnes to byl opravdu výjimečný zážitek,“ uvedl hráč Spurs Keldon Johnson.

Stephen Curry v zápase proti San Antoniu.

Denver vyhrál popáté za sebou, když si poradil i bez Jokiče, kterého pod košem solidním výkonem zastoupil veterán DeAndre Jordan v zápase proti svému bývalému týmu Clippers. O ofenzivu se starali zejména Jamal Murray s 24 body a Michael Porter, který dal 22 bodů. Za Clippers, kteří postrádali Paula George či Reggieho Jacksona, dal 24 bodů Kawhi Leonard.

Atlanta zvítězila nad Indianou 113:111. Rozhodující koš dal 0,7 vteřiny před koncem John Collins, který dopíchl míč po útočném doskoku. Hawks dál drží devátou příčku ve Východní konferenci. Český reprezentant Vít Krejčí opět sledoval zápas jen z lavičky náhradníků Atlanty.

Indiana vs. Atlanta:

Atlanta v poslední čtvrtině dohnala devítibodový náskok soupeře a ve vyrovnané koncovce měla více štěstí. Indiana se při posledním útoku rozhodla zdvojit hlavní hvězdu Hawks Trae Younga, který se i tak pokusil o dalekonosnou trojku. S ní neuspěl, ale Pacers si nepohlídali doskok. Nejprve Dejounte Murray po doskoku nahodil míč na koš a Collins ho dopíchl skrz síťku a zařídil vítězství.

„Nebral jsem si na poslední akci time out, protože se mi líbilo, jaké dvojičky na hřišti vznikly a věřil jsem, že to hráči dobře vyřeší. Trae to mohl lépe přečíst, minul, ale spoluhráči ho podrželi a zabojovali o míč,“ řekl trenér Atlanty Nate McMillan.

Young byl s 26 body nejlepším střelcem Atlanty. De’Andre Hunter měl 25 bodů a Onyeka Okongwu 18 bodů a svůj osobní rekord 20 doskoků.

Sacramento zvítězilo 139:114 nad Houstonem i díky triple doublu litevského pivota Domantase Sabonise, který nasbíral 19 bodů, 15 doskoků a 16 asistencí. Po Oscaru Robertsonovi se stal teprve druhým hráčem v historii klubu, který ve třech sledovaných statistikách v zápase překonal hranici 15.

Ani 40 bodů Kylea Kuzmy nepomohlo Washingtonu odvrátit porážku s New Yorkem 108:112. Knicks táhl s 34 body Jalen Brunson. Utahu pak zařídil výhru 112:108 nad Orlandem finský reprezentant Lauri Markkanen, který dal 28 bodů a v závěru zablokoval pokus Franze Wagnera o vyrovnání.