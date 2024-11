Krejčí v NBA nastoupil na poslední minutu, Atlanta i podruhé porazila lídra

Basketbalisté Atlanty podruhé za sebou porazili lídra NBA Cleveland a u vítězství 117:101 byl tentokrát po dvouzápasové pauze i Vít Krejčí. Český reprezentant se dostal na palubovku v poslední minutě a za 51 sekund hry se do statistik nezapsal. Hawks si zajistili postup do čtvrtfinále NBA Cupu, a to i na úkor úřadujících šampionů z Bostonu, jimž výhra 138:129 nad Chicagem stačila jen k druhému místu. Celtics zatím musí čekat, zda budou mezi dvěma postupujícími celky z druhých míst.