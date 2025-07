Znevážil soupeře, zhoršil vztahy. Komise odsoudila Hrubého, žádá zavedení pokut

Ústí nad Labem, 20. 4. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Basket Brno, 4. zápas čtvrtfinále play off. Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, pořizuje vítězné foto. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hrubý v květnovém rozhovoru pro portál CrunchTime pálil do Děčína ostrými. „Jeho hra je absolutní psychopatismus. Je to úplně za hranou. S Děčínem nikdo nechce hrát,“ řekl například. „Macháč není basketbalista, řeže to hlava nehlava,“ pokračoval. „Já je tam (v Děčíně) vnímám trochu jako sektu,“ přisadil si a tvrdil, že trenéra Tomáše Grepla nepovažuje za dobrého člověka.

Děčínský klub podal podnět etické komisi. „Budu bojovat za lidi, které on (Hrubý) anebo kdokoliv jiný uráží,“ vzkázal Lukáš Houser, generální manažer Válečníků.

Etická komise po analýze výroků dospěla k závěru, že „tato veřejná vyjádření jsou nevhodná, znevažující a narušující principy respektu, důstojnosti a sportovní integrity. Komise konstatovala, že výroky překročily hranice profesní komunikace a svým charakterem přispívají ke zhoršování vztahů v rámci basketbalového prostředí.“

Generální manažeři basketbalových rivalů: Lukáš Houser (vlevo) z Děčína a Tomáš Hrubý z Ústí nad Labem.

Výkonný pracovník komise Jan Maštálek uvedl: „Výroky Tomáše Hrubého nepředstavují exces nejvyšší závažnosti, ale jde o precedenční případ, který ukazuje potřebu jasných mantinelů pro veřejná vyjádření v rámci českého basketbalu. Zároveň vnímáme, že mohl některé své veřejné výstupy motivovat snahou zlepšit podmínky v soutěži a upozornit na vnímané problémy. O to více je ale nezbytné, aby forma takového sdělení odpovídala základním pravidlům etiky, důstojnosti a vzájemného respektu – což se v daném případě nestalo.“

Etická komise vydala formální etické upozornění Hrubému a vyzvala ho k veřejné korekci formy komunikace ve všech neetických výrocích, jež byly předmětem analýzy.

Zároveň doporučuje, aby vedení obou nejvyšších soutěží zaneslo jasná pravidla pro veřejná vyjádření členů ČBF do klíčových dokumentů, zejména do Soutěžního řádu, Etického kodexu trenéra a Etického kodexu člena ČBF, a vymezilo sankční stupnici včetně pokut podle závažnosti výroku. Také by chtěla, aby se funkcionáři vzdělávali v oblasti veřejných vyjádření.