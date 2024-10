Vyoralová po nešťastné ztrátě v Eurolize: Velká škoda, snad nás to nebude mrzet

„Po skvělém návratu do zápasu, který jsme ve čtvrté čtvrtině předvedly, je to strašná škoda,“ řekla Vyoralová, jejíž tým stáhl desetibodové manko. „Navíc jak se teď v novém systému a skupinách počítá každá prohra, tak doufám, že nás to pak nebude mrzet,“ doplnila.

Pražanky vedly ještě čtyřicet sekund před koncem 64:62. Poté ale Jagupovová po zisku a brejku srovnala a v závěru po oddechovém čase domácích rozhodla těžkou tříbodovou trefou. „Pro ni tyhle střely nejsou tak těžké jako pro všechny ostatní,“ uvedla Vyoralová a litovala, že se střele nedalo předejít faulem. „Také o tom jsme si během time outu říkaly,“ podotkla.

O platnosti rozhodujícího koše neměla pochybnosti. Po zhlédnutí videa ho potvrdili i rozhodčí. „Jo, to jsem si myslela. Podle mě to vystřelila přesně s časem. Bylo fajn to zkontrolovat, ale asi nebylo o čem,“ řekla Vyoralová.

Česká reprezentantka dala devět bodů. Snažila se tým držet hlavně ve třetí čtvrtině, v níž přesto USK ztratil devítibodové vedení. Ze stavu 43:34 prohrával 46:55.

„Stoprocentně jsme měly na výhru. Měly jsme ale hluché okno, kdy přes nás šly na plus devět. Poté jsme začaly v útoku trochu panikařit, místo abychom se uklidnily a dostaly zpět do hry. Trvalo to strašně dlouho a ony naopak dávaly docela jednoduché koše. Sice jsme se pak vrátily, ale je škoda, že Jagupovová rozhodla. Byl to zápas s nešťastným koncem,“ uvedla Vyoralová.

Pražanky prohrály s Valencií letos i podruhé. Před třemi týdny ve Španělsku 62:80. Zatímco soupeřky si s bilancí 3-1 zajistily s velkou pravděpodobností postup, USK nemá s bilancí 2-2 nic jistého. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí tři týmy, přenášejí si i dosažené výsledky a body.

„Byly na nás zase dobře připravené. Je to škoda, ale sezona je pořád dlouhá. Snad nás to nebude mrzet. Musíme uhrát dobré zápasy s Györem a Benátkami a měly bychom jít v pohodě dál. Postup máme pořád ve svých rukou,“ doplnila Vyoralová.

Další duel v Evropské lize čeká USK po reprezentační přestávce 21. listopadu na hřišti Györu.