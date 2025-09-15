Vyoralová ukončila kariéru, kapitánka basketbalové reprezentace čeká dítě

  17:29
Basketbalistka Tereza Vyoralová ukončila kvůli těhotenství hráčskou kariéru. Jednatřicetiletá kapitánka reprezentace i USK Praha bude v týmu letošního vítěze Euroligy nadále působit jako trenérka přípravek. Oznámila to na klubovém webu.
Tereza Vyoralová rozehrává akci.

Tereza Vyoralová rozehrává akci. | foto: Václav Mudra

Tereza Vyoralová střílí v zápase o páté místo na EuroBasketu.
Tereza Vyoralová střílí v zápase o páté místo na EuroBasketu.
Tereza Vyoralová zakončuje.
Kapitánka českých basketbalistek Tereza Vyoralová (v červeném) během zápasu...
„Říká se, že v tom nejlepším se má skončit, a přesně takový moment nastal u mě. Poslední sezona byla opravdu nezapomenutelná, ale teď už vím, že i ta poslední. Vydávám se vstříc novým dobrodružstvím a těším se na to, co mi nová kariéra v pozici mamky přinese,“ uvedla dlouholetá opora tuzemského suveréna.

Rozehrávačka či křídelnice za USK poprvé nastoupila v sezoně 2014/15 a pomohla mu k zisku 11 domácích titulů i ke dvěma triumfům v Eurolize. Dohromady za pražský celek odehrála 348 utkání. S reprezentací se zúčastnila sedmi evropských šampionátů včetně letošního, startovala také na MS 2014 v Turecku.

Vyoralová ukončila kariéru, kapitánka basketbalové reprezentace čeká dítě

