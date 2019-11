Vyoralova cesta za rekordem: Prostě jsem byl volný, tak jsem střílel

„Během prvních pěti minut jsem myslel, že umřu,“ smál se sedmadvacetiletý rozehrávač v rozhovoru pro web Beksy. „Absolutně jsem nemohl, měl jsem těžké nohy, ale pak jsem se rozběhal a nějak se to sešlo. Začalo mi to lepit,“ dodal.



Utkání s Kolínem Vyoralovi sedlo skutečně náramně, vždyť proměnil sedm ze sedmi tříbodových pokusů, stejný počet za dva body (12 pokusů) a navrch přidal osm úspěšných z devíti trestných hodů.

„Tohle byl asi nejvíc bodový zápas v mé kariéře. Určitě jsem se za tím nijak nehnal, ale prostě jsem byl volný. Obrana soupeře mi dovolovala střílet, tak proč toho nevyužít?“ ptal se reprezentant.

Vyoralovo představení: Kolínu nasázel 43 bodů, proměnil všech sedm trojek zpravodajství z 10. ligového kola

Beksa poprvé v sezoně zaznamenala přes sto bodů, přestřelka to byla již v první desetiminutovce, kterou však ještě vyhrál Kolín 23:21.



„Na začátku jsme špatně bránili, ale ještě před poločasem jsme trošku přitvrdili a už to bylo lepší,“ uvažoval Vyoral. „Občas se hrají zápasy, kdy se soupeř porazí útokem. Inkasovali jsme 84 bodů, což je pro nás hodně, ale Kolín jsme přestříleli. Nebránil moc extra, my měli vysoké procento střelby, a tím jsme to utkání vyhráli,“ vysvětloval Vyoral.

Ten na palubovce strávil celkem 36 minut a 19 vteřin. Nejvíce bodů zaznamenal ve druhé čtvrtině (15) a vyjma první se ve zbylých třech vždy prosadil v posledních vteřinách. Speciálně na konci třetí čtvrtky skóroval za tři po sólu přes celé hřiště.



„Věděl jsem, že jsme měli posledních pět vteřin na útok, takže tím pádem nebyl moc čas přemýšlet. Prostě jsem to zvednul a spadlo to tam,“ popisoval Vyoral.

Povedený duel sehrál také křídelník David Škranc, jenž Kolínu „nasypal“ 26 bodů a vytvořil si kariérní maximum. Příště hraje Beksa ve středu v enteria aréně proti Klosterneuburgu (17.30).