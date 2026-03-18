Výhra před zraky školáků a seniorů. Olomoucko si poradilo s Hradcem Králové

  15:35
Vedení v nadstavbové skupině A2 si upevnili basketbalisté Olomoucka, kteří porazili v ligové dohrávce poslední tým tabulky Hradec Králové 86:71. Hanáci v utkání hraném v Prostějově v dopoledním termínu pro školy a seniory srovnali s outsiderem bilanci v této sezoně.

Olomoucký basketbalista Ondřej Šiška postupuje s míčem v utkání s Pardubicemi. | foto: BK Olomoucko

Východočeši dvě z dosavadních pouhých pěti výher v ročníku vybojovali právě proti Olomoucku, ve čtvrtém vzájemném duelu ale zejména po změně stran na soupeře nestačili a nenavázali po dvou týdnech na domácí výhru 92:77.

Maxa liga basketbalistů

3. kolo nadstavby, skupina A2

Olomoucko - Hradec Králové 86:71 (21:14, 38:36, 63:51)

Nejvíce bodů: Autrey 20, Nelson 16, Filewich 14 - Synáček 20, Brewton 16, Johnson 12.

Lídrem Olomoucka byl s 20 body Lamb Autrey, kterého klub angažoval právě po porážce s Hradcem Králové. Americký rozehrávač přispěl po návratu do NBL už minule proti Slavii 15 body k ukončení série čtyř ligových nezdarů, ve středu si připsal také sedm asistencí a šest doskoků. Spoluhráč Kyler Filewich navíc zaznamenal double double za 14 bodů a 11 doskoků. Střeleckou statistiku soupeře vedl s 20 body Vojtěch Synáček.

„Rozhodující byl vstup do druhého poločasu. Přestali jsme dělat zbytečné a hloupé chyby, v této pasáži se rozhodlo,“ řekl kouč Olomoucka Matěj Musil. „Nepodařilo se nám proměnit celou řadu otevřených střel a byli jsme o hodně horší na doskoku, což se pod výsledek hodně podepsalo,“ konstatoval jeho protějšek Pedja Stamenkovič. Kluby se spolu v nadstavbě utkají ještě dvakrát.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Olomoucko2911182194:242537,9
2.USK Praha2910192364:254034,5
3.Slavia Praha299202354:257931,0
4.Hradec Králové295242198:251917,2
