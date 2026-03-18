Výhra před zraky školáků a seniorů. Olomoucko si poradilo s Hradcem Králové

Východočeši dvě z dosavadních pouhých pěti výher v ročníku vybojovali právě proti Olomoucku, ve čtvrtém vzájemném duelu ale zejména po změně stran na soupeře nestačili a nenavázali po dvou týdnech na domácí výhru 92:77.
Maxa liga basketbalistů
3. kolo nadstavby, skupina A2
Olomoucko - Hradec Králové 86:71 (21:14, 38:36, 63:51)
Nejvíce bodů: Autrey 20, Nelson 16, Filewich 14 - Synáček 20, Brewton 16, Johnson 12.
Lídrem Olomoucka byl s 20 body Lamb Autrey, kterého klub angažoval právě po porážce s Hradcem Králové. Americký rozehrávač přispěl po návratu do NBL už minule proti Slavii 15 body k ukončení série čtyř ligových nezdarů, ve středu si připsal také sedm asistencí a šest doskoků. Spoluhráč Kyler Filewich navíc zaznamenal double double za 14 bodů a 11 doskoků. Střeleckou statistiku soupeře vedl s 20 body Vojtěch Synáček.
„Rozhodující byl vstup do druhého poločasu. Přestali jsme dělat zbytečné a hloupé chyby, v této pasáži se rozhodlo,“ řekl kouč Olomoucka Matěj Musil. „Nepodařilo se nám proměnit celou řadu otevřených střel a byli jsme o hodně horší na doskoku, což se pod výsledek hodně podepsalo,“ konstatoval jeho protějšek Pedja Stamenkovič. Kluby se spolu v nadstavbě utkají ještě dvakrát.
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Olomoucko
|29
|11
|18
|2194:2425
|37,9
|2.
|USK Praha
|29
|10
|19
|2364:2540
|34,5
|3.
|Slavia Praha
|29
|9
|20
|2354:2579
|31,0
|4.
|Hradec Králové
|29
|5
|24
|2198:2519
|17,2