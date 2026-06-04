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Východ lepší Západu. Úvod finále NBA pro Knicks, Wembanyama volá po zlepšení

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  7:46
Jedenáctibodová šňůra v závěru, perfektní defenziva, parádní závěr úvodního duelu. New York Knicks vstoupili do finálové série NBA vítězně. Basketbalisty San Antonia Spurs na jejich palubovce přemohli 105:95 a zapsali první triumf. Jalen Brunson se na obratu hostů z čtrnáctibodového manka ve druhé půli podílel 30 body. Karl-Anthony Towns přidal 18 bodů a 12 doskoků, O. G. Anunoby zaznamenal 17 bodů.
Karl-Anthony Towns z New York Knicks a jeho emoce.

Karl-Anthony Towns z New York Knicks a jeho emoce. | foto: AP

Rozehrávač Jalen Brunson (NY Knicks) se snaží obejít Dylana Harpera (San...
Kouč Mitch Johnson diriguje basketbalisty San Antonio Spurs.
Trestný hod v podání Karla-Anthonyho Townse z New York Knicks.
Francouzský dlouhán Victor Wembanyama (San Antonio) v úvodním finále NBA.
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Brunson znovu potvrdil svou roli hlavní opory v rozhodujících chvílích. Klíčovou trojkou dvě minuty před koncem vrátil Knicks vedení, které už nepustili. Celkem v závěrečné části nastřílel 13 bodů.

Finále play off NBA

1. zápas

San Antonio - New York 95:105 (27:19, 55:48, 76:76)

Nejvíce bodů: Wembanyama 26, Castle 17, Champagnie a Harper po 16 - Brunson 30, Towns 18, Anunoby 17.

„Je to hráč pro velké zápasy. V nejdůležitějších momentech se vždy ukáže. Přesně to mají nejcennější hráči dělat,“ řekl Mike Brown, trenér Knicks. Anunoby v koncovce Brunsonovi zdatně sekundoval a nasbíral v ní 12 ze svých 17 bodů.

Spurs přitom měli zápas dobře rozehraný. Ve třetí čtvrtině vedli až o 14 bodů, do poslední části ale vstupovali za stavu 76:76. Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, jenže střelecky se trápil, když proměnil jen šest z 21 pokusů.

Dvaadvacetiletý hvězdný pivot připustil, že neodehrál povedený zápas, ale věří v rychlou reakci svého týmu. „Budeme mnohem lepší. Já budu mnohem lepší,“ prohlásil. „Nemám sebemenší obavy. V sérii jsme už prohrávali i dříve,“ dodal francouzský reprezentant.

Podívejte se na závěr duelu mezi San Antonio Spurs a New York Knicks:

Domácí v utkání drželi krok hlavně díky Stephonu Castleovi, který zaznamenal 17 bodů. Julian Champagnie a Dylan Harper přidali po 16 bodech. Rozhodující moment přišel v závěru, kdy Knicks dokončili obrat a udrželi Spurs bez bodu v poslední minutě. San Antonio tak poprvé v historii prohrálo úvodní zápas finálové série, zatímco New York prodloužil svou vítěznou sérii v play off na 12 utkání.

Obrat Knicks nezastavil ani fanoušek, jenž zhruba v polovině poslední čtvrtiny vběhl na palubovku a snažil se udělat si selfie s Wembanyamou. Utkání bylo kvůli incidentu na okamžik přerušeno, než bezpečnostní služba muže rychle odvedla.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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