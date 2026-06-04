Východ lepší Západu. Úvod finále NBA pro Knicks, Wembanyama volá po zlepšení

Brunson znovu potvrdil svou roli hlavní opory v rozhodujících chvílích. Klíčovou trojkou dvě minuty před koncem vrátil Knicks vedení, které už nepustili. Celkem v závěrečné části nastřílel 13 bodů.
Finále play off NBA
1. zápas
San Antonio - New York 95:105 (27:19, 55:48, 76:76)
Nejvíce bodů: Wembanyama 26, Castle 17, Champagnie a Harper po 16 - Brunson 30, Towns 18, Anunoby 17.
„Je to hráč pro velké zápasy. V nejdůležitějších momentech se vždy ukáže. Přesně to mají nejcennější hráči dělat,“ řekl Mike Brown, trenér Knicks. Anunoby v koncovce Brunsonovi zdatně sekundoval a nasbíral v ní 12 ze svých 17 bodů.
Spurs přitom měli zápas dobře rozehraný. Ve třetí čtvrtině vedli až o 14 bodů, do poslední části ale vstupovali za stavu 76:76. Victor Wembanyama zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, jenže střelecky se trápil, když proměnil jen šest z 21 pokusů.
Dvaadvacetiletý hvězdný pivot připustil, že neodehrál povedený zápas, ale věří v rychlou reakci svého týmu. „Budeme mnohem lepší. Já budu mnohem lepší,“ prohlásil. „Nemám sebemenší obavy. V sérii jsme už prohrávali i dříve,“ dodal francouzský reprezentant.
Podívejte se na závěr duelu mezi San Antonio Spurs a New York Knicks:
Domácí v utkání drželi krok hlavně díky Stephonu Castleovi, který zaznamenal 17 bodů. Julian Champagnie a Dylan Harper přidali po 16 bodech. Rozhodující moment přišel v závěru, kdy Knicks dokončili obrat a udrželi Spurs bez bodu v poslední minutě. San Antonio tak poprvé v historii prohrálo úvodní zápas finálové série, zatímco New York prodloužil svou vítěznou sérii v play off na 12 utkání.
Obrat Knicks nezastavil ani fanoušek, jenž zhruba v polovině poslední čtvrtiny vběhl na palubovku a snažil se udělat si selfie s Wembanyamou. Utkání bylo kvůli incidentu na okamžik přerušeno, než bezpečnostní služba muže rychle odvedla.