Duel Schröder vs. Satoranský je tu. A jak si Češi poradí se Slaughterem?

„První dva zápasy v Praze, zvlášť ten s Polskem, toho samozřejmě ukázaly hodně. Je na čem pracovat, v obraně i v útoku,“ řekl trenér Ronen Ginzburg.

K dispozici bude mít rekonvalescenta Martina Kříže, který se snaží stihnout šampionát po operaci přetržené Achillovy šlachy z poloviny května, a po nemoci Blakea Schilba. Poláci by už měli nasadit svého amerického rozehrávače A. J. Slaughtera.

„Budeme mít zase další možnosti, to je fajn,“ uvedl izraelský kouč české reprezentace. Při domácím testu zařadil do hry všech zbylých 13 hráčů širší nominace, z které vykrystalizuje konečná dvanáctka pro světový šampionát.

A. J. Slaughter z Polska se chystá na zápas s Chorvatskem.

Češi vstoupí do turnaje v pátek od 17:30 proti Polsku, které v sobotu na Královce porazili 81:76. O den později od 20:00 budou hrát s Němci, kteří mají v kádru pět hráčů z NBA včetně hvězdy Dennise Schrödera z Oklahoma City.

„Bude to dobrý test a vítaná konfrontace. Německo má velmi silný tým se Schröderem, ukáže nám to zase o něco víc o nás,“ řekl Ginzburg. V nejlepší ligy světa působí i Isaac Bonga a Moritz Wagner (z LA Lakers byli vyměněni do Washingtonu), Daniel Theis z Bostonu a Maxi Kleber z Dallasu.

Německé duo Moritz Wagner (vlevo) a Isaac Bonga z LA Lakers se snaží zastavit Karla-Anthonyho Townse z Minnesoty.

Po třech výhrách doma čeká tým náročnější prověrka. „Každá výhra se počítá a pro pocit se hodí, ale před EuroBasketem 2015 jsme za celou dobu vyhráli asi dva zápasy... Podstatné je jít každý zápas o něco nahoru, výsledky jsou v tuhle chvíli méně důležité,“ řekl Ginzburg.

V neděli od 17:30 nastoupí jeho výběr proti Maďarsku, které jako jediný z osmi soupeřů v přípravě není účastníkem světového šampionátu.

Kapitán Pavel Pumprla věří, že i Maďaři prověří český tým více než doma Tunisané a především Jordánci. „Největší zkušenost je v tom, že je škoda, že nemáme nikoho takového ve skupině. Protože to mohl být docela lehce oddychový zápas, tyhle týmy by se v Evropě horko těžko dostávaly z béčkové kvalifikace. Bylo to zpestření zahrát si proti někomu trochu jinému, než jsme zvyklí, ale to je tak všechno,“ vracel se k pražskému testu.

Byl ale rád, že s přibývajícími zápasy byla vidět větší sehranost. „Čím dál víc si na sebe zvykáme, doufám, že to tak půjde dál. Sice jsme toho spolu absolvovali dost, ale když se nějakou dobu nevidíte, je potřeba to zase nahodit zpátky,“ doplnil Pumprla.

Devatenáctiletý rozehrávač Vít Krejčí se těší do Německa na náročnější prověrku, než přinesl zápas proti Jordánsku. „A čím víc takových, tím líp pro nás - pro mě i pro tým, protože v naší skupině nemáme ani jednoho lehkého soupeře,“ vyhlíží Krejčí především utkání s Němci.

Český basketbalista Vít Krejčí řídí hru.

„Myslím, že letošní příprava se povedla. Měli jsme skvělé tři zápasy doma před spoustou diváků. Pak máme tři kvalitnější soupeře v Německu. Pak ještě v Koreji. Odvedla se dobrá práce v plánování,“ prohlásil Krejčí.

Generálkou bude pro Čechy od soboty 24. srpna do úterý 27. srpna turnaj v Soulu, kde změří síly s Angolou, Koreou a Litvou. Do MS český tým vstoupí 1. září v Šanghaji zápasem s USA, vítězem posledních dvou MS. O dva dny později čeká Ginzburgův tým Japonsko a 5. září nastoupí proti Turecku.