Všechno je naopak. Ostravští se tlačí nahoru, Opavě jde zoufale o osmičku

Enháčko před sobotní prohrou s USK Praha 82:85 drželo třetí příčku. Teď je se šesti výhrami a čtyřmi porážkami páté, ale má k dobru duel šestého kola v Písku odložený na 22. prosince. Jihočeši přitom mají o jednu výhru více.
„To, kteří jsme v lize, nijak nevnímáme, protože pořád je před námi spousta zápasů a koukat se na umístění v půlce základní části mi přijde jako blbost,“ prohlásil ostravský křídelník Michal Svoboda.
Dodal, že i přes dobrý start sezony mají nevyrovnané výkony. „Máme to nahoru dolů. Takové porážky jako s USK nás potom mohou hodně mrzet.“
Opavané budou muset ve druhé polovině základní části zabrat, aby se dostali do elitní osmičky, která bude hrát nadstavbovou skupinu A1. Po 11 kolech jsou se čtyřmi výhrami a sedmi porážkami devátí.
„V lize jsou na nás soupeři takticky lépe připravení. Když nám to zrovna nestřílí, musíme být odolnější a zápas vydřít. Kvalitu i nástroje na to máme. Čím dříve se to naučíme, tím úspěšnější budeme,“ prohlásil na klubovém webu opavský trenér David Zach.
Opavští navíc potřebují mít síly i na FIBA Europe Cup, v němž dosud odehráli pět zápasů a další je čeká ve středu ve Splitu. K tomu se potýkají i se zraněními, přičemž jim už přes měsíc schází mimo jiné zraněná opora Matěj Svoboda.
Ostravští basketbalisté si po vydařeném startu do sezony musejí zvykat na roli favorita, přičemž dvakrát ji nepotvrdili – v hale Olomoucka, kde ve 3. kole prohráli 76:77, a v sobotu s USK Praha 82:85.
„Ti kluci, co tady jsou, byli v životě tolikrát v roli favorita, že o tom to není,“ namítl ostravský trenér Adam Choleva. „S USK nám to nelepilo, takové dny jsou. Měli jsme dvacet ztrát, což je velké číslo, a nechali jsme soupeře chodit na útočný doskok. Příště to může být úplně jiné.“
Křídelník Michal Svoboda připustil, že roli favorita úplně nezvládají. „Možná to tak je, protože na tu roli jsme v několika předešlých sezonách nebyli zvyklí. Někde vzadu v hlavách to mít můžeme,“ podotkl Svoboda.
S trenérem se ale shoduje, že dosavadní průběh ligy mají vydařený. „Je to super sezona. Vyšly nám zahraniční posily, všichni kluci chtějí uspět. Makáme v posilovně, na tréninku. Když se vyvarujeme zápasů jako s USK, anebo předtím s Olomouckem, může to být dobré,“ konstatoval Michal Svoboda. „Nemůžeme si ale dovolit takové zápasy jako s USK, protože pořád nejsme tým, který dokáže najednou zapnout a otočit utkání třeba z minus patnácti bodů.“
Adam Choleva upozornil, že zatím odehráli deset utkání a sezona bude ještě dlouhá.
„Ano, zatím je povedená, ale jak jsme dobře začali, můžeme špatně skončit,“ přemítal kouč. „Takže nemůžeme být hlavou úplně vysoko, ale ani nízko, musíme jít postupně. To, že jsme s USK ztratili, je velká škoda. Příště hrajeme s Opavou, a to věřím, že ta energie v našem týmu bude hned od začátku. A také doufám, že se budeme trefovat.“
Co se dá od ostravských basketbalistů v další části sezony čekat?
„Rozhodně musíme vyhrát každý domácí zápas, protože u nás jsme docela silní, teda až na to USK,“ zmínil Michal Svoboda první prohru z dosavadních šesti duelů v hale Tatran v tomto ročníku ligy. „A nějaké body potřebujeme ukrást venku, třeba v Plzni a Hradci Králové. Jinak můžeme jenom překvapit.“