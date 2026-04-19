Voráčková slaví další euroligovou medaili, se Zaragozou má bronz

  20:08aktualizováno  20:57
Veronika Voráčková slaví v dresu Zaragozy bronz v Eurolize basketbalistek po vítězství 66:63 ve španělském derby s Gironou. Česká reprezentantka se dočkala další medaile ve vrcholné klubové soutěži po loňském triumfu ještě v barvách USK Praha.
Veronika Voráčková ze Zaragozy střílí na koš Girony.

Veronika Voráčková ze Zaragozy střílí na koš Girony. | foto: FIBA

V utkání o třetí místo na turnaji Final Six, který Zaragoza pořádá, zaznamenala šestadvacetiletá křídelnice jako hráčka základní sestavy za více než 22 minut hry čtyři body, dva doskoky a jednu asistenci.

K triumfu domácího týmu přispěla 20 body a šesti finálními přihrávkami francouzská rozehrávačka Carla Leiteová.

V poraženém týmu si připsala double double za 14 bodů a 13 doskoků švédská režisérka hry Klara Holmová.

Ve finále se od 20:00 utkají istanbulské týmy Galatasaray a Fenerbahce.

Final Six Euroligy basketbalistek v Zaragoze

O 3. místo:
Casademont Zaragoza - Spar Girona 66:63 (17:15, 34:36, 57:48)
Nejvíce bodů: Leiteová 20, Hempeová 14, Fingallová 12, ...Voráčková 4 - Bibbyová 17, Holmová 14, Jocytéová 9.

20:00 finále: Galatasaray - Fenerbahce.

