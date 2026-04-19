V utkání o třetí místo na turnaji Final Six, který Zaragoza pořádá, zaznamenala šestadvacetiletá křídelnice jako hráčka základní sestavy za více než 22 minut hry čtyři body, dva doskoky a jednu asistenci.
K triumfu domácího týmu přispěla 20 body a šesti finálními přihrávkami francouzská rozehrávačka Carla Leiteová.
V poraženém týmu si připsala double double za 14 bodů a 13 doskoků švédská režisérka hry Klara Holmová.
Ve finále se od 20:00 utkají istanbulské týmy Galatasaray a Fenerbahce.
Final Six Euroligy basketbalistek v Zaragoze
O 3. místo:
