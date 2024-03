Voráčková o radosti z postupu do Final Four, týmovém výkonu i příštím soupeři

„Přijde mi, že z toho postupu máme stále stejnou radost jako dřív. Nebereme to jako samozřejmost. Pořád pokukujeme po medaili nebo větším úspěchu,“ uvedla Voráčková. Pražanky postoupily do Final Four posedmé v historii a pokusí se vylepšit loňské čtvrté místo. „Ambice do Final Four jsou asi jako vždy ty nejvyšší,“ doplnila.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové nechaly zapomenout na týden starou porážku v Itálii 61:73. Vypořádaly se tentokrát i s absencí zraněné kapitánky Teji Oblakové. „Dneska bylo asi všechno jinak. Byly jsme připravené. Ve Schiu to bylo hodně nešťastné. Chyběla nám Teja, ony víc tlačily na Maite (Cazorlaovou) a nepadalo nám to. Tady se zase vše převrátilo na naši stranu,“ podotkla čtyřiadvacetiletá reprezentantka.

Hráčky USK uspěly především díky výborné obraně. Po vyrovnané první čtvrtině utekly v té druhé do vedení 30:18. Více než sedm minut nedovolily soupeřkám skórovat. Náskok pak už nepustily. „Zatlačily jsme. Hecly jsme se a bránily fakt dobře. Když přišla na hřiště Nyara Saballyová, měla několik zisků a lehké koše. To hodně otočilo momentum zápasu,“ uvedla Voráčková.

Podle Voráčkové je na současném celku USK Praha znát, jak se opírá o týmové pojetí hry. To je velký rozdíl oproti loňskému roku, kdy se české šampionky spoléhaly hlavně na americkou dvojici Brionna Jonesová, Alyssa Thomasová. „Vypadá to tak. Na naší hře je vidět, že je to úplně o něčem jiném. Nestojí to na dvou hráčkách,“ konstatovala Voráčková.

Final Four se uskuteční na dosud neurčeném místě od 12. do 14. dubna. Pražanky narazí v semifinále na francouzského soupeře Villeneuve d’Asc. S ním v této sezoně hrály již dvakrát. Doma zvítězily 74:63, ve Francii naopak prohrály 81:90.

„Je to nepříjemný soupeř, ale myslím, že jsme mnohem zkušenější. Když budeme hrát náš basket, tak je musíme porazit. Zápas u nich byl něco jako teď zápas ve Schiu. Je to pro nás oukej soupeř,“ dodala Voráčková.