Jediný kandidát vyhrál. Předsedou České basketbalové federace se stal Bříza

Břízu navrhl do vrcholné role výbor ČBF. Na pozici prvního místopředsedy působil od roku 2017. Předtím byl také dlouholetým členem výkonného výboru, deset let řídil nejvyšší mužskou soutěž jako předseda Asociace prvoligových klubů. V hráčské kariéře vybojoval tři mistrovské tituly s VŠ Praha a dotáhl to i do československé reprezentace.
Třiašedesátiletý Jansta stál v čele českého basketbalu od roku 2009. Naposledy byl zvolen předsedou před třemi lety, ale čtvrté funkční období nedokončil. V březnu kvůli obvinění z praní špinavých peněz opustil i post předsedy České unie sportu (ČUS), kterou vedl od roku 2012. ČBF řídili místopředsedové Bříza a Tomáš Kotrč, na které po Janstově rezignaci přešly jeho pravomoci.
Během Janstova vedení se basketbalistky staly vicemistryněmi světa v roce 2010 a hrály na olympijských hrách o dva roky později v Londýně. Mužský tým obsadil šestou příčku na MS 2019 a kvalifikoval se na olympiádu v Tokiu 2021. V Česku se v jeho éře rovněž konala řada seniorských i juniorských šampionátů.