Jediný kandidát vyhrál. Předsedou České basketbalové federace se stal Bříza

  14:47
Novým předsedou České basketbalové federace byl zvolen Zdeněk Bříza. Pětašedesátiletý dosavadní místopředseda nahradil Miroslava Janstu, který federaci vedl od roku 2009 a letos v březnu rezignoval kvůli obvinění v korupční kauze nemocnice Motol. Bříza byl jediným kandidátem a dostal v pražském hotelu Pyramida na volební valné hromadě mandát do jara 2027. Novým místopředsedou je člen výkonného výboru Ivo Lukš.

Zdeněk Bříza během vyhlášení ankety Basketbalista roku | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Břízu navrhl do vrcholné role výbor ČBF. Na pozici prvního místopředsedy působil od roku 2017. Předtím byl také dlouholetým členem výkonného výboru, deset let řídil nejvyšší mužskou soutěž jako předseda Asociace prvoligových klubů. V hráčské kariéře vybojoval tři mistrovské tituly s VŠ Praha a dotáhl to i do československé reprezentace.

Třiašedesátiletý Jansta stál v čele českého basketbalu od roku 2009. Naposledy byl zvolen předsedou před třemi lety, ale čtvrté funkční období nedokončil. V březnu kvůli obvinění z praní špinavých peněz opustil i post předsedy České unie sportu (ČUS), kterou vedl od roku 2012. ČBF řídili místopředsedové Bříza a Tomáš Kotrč, na které po Janstově rezignaci přešly jeho pravomoci.

Obviněný Jansta zaplatil kauci a propustili ho z vazby. Jsem rád, řekl

Během Janstova vedení se basketbalistky staly vicemistryněmi světa v roce 2010 a hrály na olympijských hrách o dva roky později v Londýně. Mužský tým obsadil šestou příčku na MS 2019 a kvalifikoval se na olympiádu v Tokiu 2021. V Česku se v jeho éře rovněž konala řada seniorských i juniorských šampionátů.

Jediný kandidát vyhrál. Předsedou České basketbalové federace se stal Bříza

