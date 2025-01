James míří na své 21. All-Star Game, hlasování však kralovali Evropané

11:23

Čtyřicetiletý LeBron James vylepší vlastní rekord o 21. účast v Utkání hvězd NBA. Lídra Los Angeles Lakers zařadili hlasováním fanoušci, hráči a zástupci médií do základní pětky Západní konference. James je samostatným rekordmanem v počtu nominací do All Star týmu od loňska, kdy překonal legendárního Kareema Abdula–Jabbara. Do výběru hvězd se historicky nejlepší střelec ligy prosazuje bez přerušení od roku 2005.