„Nikdy neříkej nikdy, ale šance, že tohle bude moje poslední smlouva v kariéře, je velká. Smlouva je na tři roky, ale po dvou se dá vypovědět, tak uvidíme, jestli to budou opravdu tři roky. Basketbal mě baví, a pokud mě bude bavit i po těch třech letech, tak uvidíme, co bude,“ řekl pětatřicetiletý Hruban.

Zvažoval i nabídky ze zahraničí. „Ale zvítězila rodina a jistota,“ vysvětlil. „V Nymburce to znám a budu mít stabilitu. V zahraničí by to zas bylo jen po roce. Máme za sebou dobrou sezonu a budeme se na to snažit navázat, i když to bude těžké. O kluky byl zájem, někteří už podepsali ve velkých klubech. Teď se znovu bude skládat tým. Nymburk ale chce být úspěšný, což motivuje i mě.“

Do Nymburka se vrátil v prosinci po dvou a půl letech v cizině. Zároveň Středočechům pomohl k triumfu v Československém poháru, byl zvolen i nejužitečnějším hráčem turnaje.

V nymburském dresu odehrál už 648 zápasů, což ho řadí na třetí místo v klubové historii, a po Petru Bendovi je druhým nejlepším střelcem s 7050 body ve všech soutěžích. Na Bendu ztrácí 918 bodů, což by mohl za tři sezony dohnat.

V týmu se znovu sejde se staronovým koučem Orenem Amielem a nadále bude útočit na rekordy v Lize mistrů. V počtu bodů je Hruban třetí (1190), i v trojkách (170).