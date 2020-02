Kapitán Hruban: Rozdávají se nové role a musí se to zaběhnout

Zatímco v zápase proměnil pět ze šesti šestek, z pole se trefil ze 14 pokusů jen jednou za dva body.

„My jsme ani nečekali, že dneska budeme hrát nějaký krásný basket. Tým je úplně nový, rozdávají se nové role a musí se to zaběhnout. Byli jsme spolu tři tréninky. Ale našli jsme cestu, jak vyhrát. Věřím, že už to příště zase bude o něco lepší,“ řekl Hruban, který v roli kapitána nahradil Pavla Pumprlu.

„Jsem rád, že to mám za sebou. Já jsem to trošku čekal, protože té pozornosti okolo toho bylo strašně moc. Soustředit se na basket bylo v tu chvíli hrozně těžké. Jsem rád, že se vyhrálo, mám to za sebou a můžu se zase soustředit na basket. To celé předávání kapitánství nechám plavat. Jsem rád, že se to zajede do normálních kolejí,“ navázal třicetiletý Hruban.

Vyhlášený střelec přiznal, že se okolní dění na jeho úspěšnosti projevilo. „Já myslím, že jsem zápas nezvládl moc hlavou. Kromě nějaké přemotivovanosti jsem špatně začal a pak se to se mnou vezlo. Neměl jsem dneska určitě dobrý den a nedokázal jsem se z toho celý zápas vymotat. Jediné pozitivum byly nakonec ty šestky, které mi aspoň trošku zvedly náladu. Jinak můj výkon byl prachbídný,“ prohlásil.

Se sedmi doskoky byl spolu s Martinem Peterkou druhým nejúspěšnějším hráčem týmu po Martinu Křížovi, který si jich připsal osm. „Když jsem viděl, jak nemůžu pomalu trefit ani obroučku, tak jsem věděl, že pokud chci být na hřišti, tak musím přidat někde jinde. Jsem rád, že to bylo na doskoku a v obraně,“ uvedl Hruban.

Bylo podle něho těžké se prosazovat proti tvrdé obraně Dánů. „Byli hodně ostří a lokty měli hodně vysoko. Jsme hodně pomlácení, ale dokázali jsme se s tím srovnat. Samozřejmě to přispělo k tomu, že náš útok byl trošku neurovnaný,“ podotkl Hruban.

V závěrečné čtvrtině Češi z dvanáctibodového náskoku dovolili soupeři, aby se přiblížil na dostřel jediného koše. „Dostali jsme jednu těžkou trojku a jednu ještě těžší s faulem. To bylo sedm bodů. Basket je prostě rychlá hra a tohle se stává,“ komentoval závěr Hruban, který ale dvěma úspěšnými trestnými hody pojistil výhru.

Český tým i se sedmi účastníky zářijového úspěšného mistrovství světa v Číně v sestavě si mohl vychutnat ovace v hale zaplněné 3820 diváky. „Atmosféra byla super. Kolik přišlo lidí na tým, který nemá velký věhlas... Bylo vidět, že přišli na nás, což je hrozně hezké,“ dodal Hruban.