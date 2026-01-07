„Je potřeba říct, že Heidelberg neměl takovou kvalitu, ale asi to byl v obraně náš nejlepší zápas. Pracovali jsme dobře rukama, neměli moc volných příležitostí. Z tohoto pohledu to byl asi nejlepší zápas za dlouhou dobu,“ řekl Hruban, který nastřílel 13 bodů.
„Nakonec rozhodlo to, že jsme dokázali rozpohybovat útok. Najít si volné střely a proměnit je. Bez dobré obrany bychom ale v té pozici nebyli. Přestože byl dnes ten útok, hlavně v prvním poločase, hodně zabrzděný, tak jsme se poté trochu chytili a bylo to,“ uvedl šestatřicetiletý Hruban.
Středočeši drželi vývoj utkání, které se hrálo v Mannheimu, většinu času ve svých rukou. Heidelberg se dostal do vedení jen v průběhu třetí čtvrtiny, v její koncovce ale získali svěřenci trenéra Orena Amiela po šňůře 11 bodů klíčový náskok. Vedle Hrubana se v této pasáži trefili také Jaromír Bohačík a Martin Kříž.
Sukces v Lize mistrů. Nymburk si z Německa veze postupový mečbol
„Myslím, že nemáme nezkušený tým. Nikdo nepanikařil, to se stává. Nedali jsme některé střely, ale ten rozdíl nebyl velký, že bychom si řekli, že nám stáhli 25 bodů. Bylo dobře, že jsme pak rychle odpověděli a vrátili se do zápasu. Ta sestava, která tam šla, si dokázala vyhovět, našla si střely a rozpohybovala jejich obranu,“ řekl Hruban.
Dlouholetému reprezentantovi ani nevadilo, že se utkání neslo v důraznějším stylu. „Zápas měl tempo. Bylo to trochu maso, ale takový je basketbal. Pokud tam není nic zákeřného a je to stejné na obě strany, tak proč ne. Pořád je to lepší, než když se střílí čtyřicet šestek a pořád se to kouskuje. Já s tím problém nemám,“ prohlásil Hruban.
Nymburk si může zajistit postup do osmifinálové části už ve čtvrtek, kdy sehraje proti Heidelbergu domácí odvetu na pražské Královce. V případě úspěchu by se dostal do osmifinále Ligy mistrů popáté v historii.
„Je důležité vědět, že i nehezký zápas můžeme vyhrát. Uvidíme, jestli se jim někdo uzdraví. Jejich opory třeba dnes neměly svůj den. Doma to bude určitě o něčem jiném, ale pokud budeme hrát takovou obranu, tak máme šanci. Věřím, že na Královce se nám bude střílet lépe, procento úspěšnosti střel bude větší a více si pomůžeme,“ řekl Hruban.