Všude o krok později, rozehrávač bránil pivota. Neomluvitelné, hlesl Hruban

Češi se po startu zápasu ještě pořádně nerozkoukali a už ztráceli 4:16. „Takticky jsme nezvládli jednu situaci, díky které se Nizozemci chytili. A než jsme se zvládli zklidnit, tak to bylo o dvanáct,“ vracel se Hruban k špatnému startu.

Sám se svezl s týmovým výkonem, když po čtyřech minutách a 20 sekundách opouštěl palubovku, měl na kontě jeden zisk a jednu ztrátu. V kolonce bodů mu svítila nula.

„Nebyli jsme schopni trefit nic z dálky ani si pomoci nějakým jednoduchým košem. Pak už se taková ztráta stahuje strašně těžko,“ hodnotil.

Další šanci dostal od trenéra Diega Ocampa až ve druhé čtvrtině a krátce po střídání se konečně prosadil. „Někdy máte den blbec. Jak jsme začali špatně, tak nám to řízlo do sebevědomí. Nedokázali jsme nic vyřešit jednoduše a zbytečně jsme se cpali do věcí, které nám nejsou úplně vlastní. Bylo to upracované, ubojované,“ komentoval.

Vojtěch Hruban zakončuje v zápase kvalifikace o EuroBasket v Haagu.

Sám další ránu do herní pohody rozhodně nepotřeboval, od začátku sezony v italském Scafati paběrkuje. V reprezentaci si chtěl spravit chuť, vždyť za důvěru trenéra byl vděčný už po zápase v Pardubicích.

Tentokrát ale příliš optimistické hodnocení českému týmu nesestavil. „Situace jsme řešili úplně špatně. Strašně moc jsme rotovali, nedokázali jsme postavit clonu, všude jsme byli o krok později. A najednou rozehrávač brání pivota,“ krčil rameny.

Přiznal, že Čechům dělaly potíže také tvrdší basketbalové obroučky, od kterých se míče odrážely dále, tedy výhodněji pro útočící tým, což Nizozemci umně využili. „Ale práci jsme měli odvést lepší,“ dodal.

Ocenil také výkon domácího výběru: „My jsme šli do zápasu stejně jako v Pardubicích, zatímco oni byli tentokrát daleko lepší. V prvních pěti minutách opravdu hráli mnohem líp, než co jsme viděli minule za celý zápas.“

Nicméně lepší výkon než v Pardubicích podal i Hruban, utkání zakončil se 17 body, avšak k vítězství český tým nedovedl.

Během závěrečného náporu zkoušel trefit střelu za tři body, ale přešlápl. „Mrzí mě, že to nebyla trojka. Pak jsme se ještě snažili najít nějakou další, ale jejich trenér to dobře vyhodnotil, poslal tam čtyři hráče, všechno přebrali. Ještě jsme nechtěli jít do nějaké bláznivé střely, protože byl ještě relativně čas.“

Poté po faulu číslo pět usedl na lavičku a sledoval, jak se spoluhráči snaží o překvapení.

„Konec byl takový vabank, ale už bylo pozdě. Aspoň jsme zachránili vzájemný zápas, což je fajn,“ připomněl domácí výhru o 22 bodů.

V dalším kvalifikačním okně se Češi venku utkají s Velkou Británií a doma přivítají Řecko. „Chtěli jsme slavit už teď, ale někdy je prostě basketbal takhle nastavený. Budou to zajímavé zápasy a doufám, že se sejdeme v dobré sestavě a o postupu se rozhodne hned v prvním hracím dnu,“ přál si.

Teď už ho zase čekají klubové starosti: „Oficiálně to nemůžu komentovat. Ač bych rád, abych měl klid.“