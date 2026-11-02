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Hruban o přeměně na Slavii: Už jsme víc sešívaní. Ještě nemáme dominantní formu

Petr Bílek
  15:53
Vojtěch Hruban ze Slavie při zápase na palubovce ústecké Slunety.

Vojtěch Hruban ze Slavie při zápase na palubovce ústecké Slunety. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Vojtěch Hruban ze Slavie při zápase na palubovce ústecké Slunety.
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Fanoušci basketbalové Slunety Ústí nad Labem při zápase se Slavií.
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Značka Slavia se hráčům pomalu dostává pod kůži, jenže dominance jako v éře basketbalového Nymburka ještě chybí. „Už jsme víc sešívaní,“ cítí lídr Vojtěch Hruban po letním sloučení obou klubů. V nedělní ligové partii na ústecké palubovce se blýskl košem z půlky hřiště s klaksonem prvního poločasu. Slavia musela zápas otáčet a nakonec vyhrála 91:89, když domácí před devíti stovkami diváků minuli poslední ránu.

Jaký je váš letošní tým?
Pořád si to sedá. Měli jsme zranění, kluci odchází a vrací se. Dáváme se dohromady. Všichni jsou mimo hřiště fajn, na něm se nám to nedaří skloubit. Hra je strašně moc nahoru dolů, je v ní strašně moc špatných momentů. I v Ústí jsme měli hluché úseky. Na tom musíme pracovat. Jestli chceme vyhrávat jasně v lize nebo vyhrávat v Lize mistrů, musíme být konzistentní 40 minut. A to nejsme.

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Nechybí vám kilogramy amerických posil? Většinou jsou to střízlíci.
My jsme věděli, že budeme muset v tomhle složení hodně běhat. Zatím se do toho v některých zápasech nedokážeme dostat. Možná kvůli tomu, že hrajeme v hodně nízkých sestavách a trošku hoříme na doskoku. Je to letos celé neuhlazené, čeká nás spousta práce, abychom se dostali do takové formy, abychom dokázali v lize dominovat jako každý rok.

Zatím Maxa NBL vedete, ale už jste našli přemožitele v Ostravě. Jaká je pro vás letošní liga?
Hodně nahoru dolů, jak nám to padne. Jsme tým založený právě na běhání a na tom, že musíme dávat střely. V Ústí jsme je nedávali, ale měli bychom zápasy zvládat i tak. Jednou se nám to nepovedlo v Ostravě, domácí proti nám hráli líp a my se s tím nedokázali srovnat. To je naše slabá stránka, máme problém akceptovat styl soupeře.

V Ústí jste si oddechli, když Potoček netrefil trojku s klaksonem?
Bylo to do poslední vteřiny, nakonec jsme měli sakra kliku. Od začátku jsme tahali za kratší konec, nebyli jsme schopní to urvat, utrhnout. Útok byl hodně zamrzlý, nakonec jsme něco trefili v koncovce, díky bohu za to. Ale byl to hezký zápas pro diváky.

A to i vaše střela z půlky. Nakopla vás?
Byla důležitá z nějaké perspektivy, jak půjdeme do druhého poločasu. Minus šest je lepší jak minus devět. Pomohlo to, bylo potřeba ztrátu stáhnout.

slavia_basketball

BUZZER ALERT ❤️
Vojta Hruban uzavřel první poločas v Ústí parádní střelou se závěrečným klaksonem!

1. listopadu 2026 v 19:11, příspěvek archivován: 2. listopadu 2026 v 10:20
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Kdy naposledy jste se takhle trefil?
Když nepočítám ranní tréninky, už je to dlouho dlouho. Tak před čtyřmi pěti lety.

Zatím se vám nedaří v Lize mistrů, po třech kolech jste bez výhry. Zvednete se?
Skupinu máme rozehranou zatím jako loni, extrémně důležité bude příští utkání proti bosenskému klubu Igokea. To je zápas o všechno. Potřebujeme vyhrát bodovým rozdílem (Slavia venku prohrála 72:77), pokud ne, bude to špatné. Díky tomu, že je play in i pro třetí tým tabulky, dá se slabší začátek nahradit, stejně jako loni. Nic neházíme do žita. Sezona je dlouhá. Loni jsme si ukázali, že i když jste už úplně na dně, dá se to zvednout.

Navykl jste už identitě Slavia? Nymburk se s ní v létě sloučil.
Už jsme víc sešívaní, ze začátku to bylo těžké. Ale zvykáme si. Po dlouhých letech, kdy to byl Nymburk, mi to občas ještě ujede. A Nymburk pořád někde vzadu je, pořád tam jsou nějaké vzpomínky a historky.

V Evropě reagují na značku Slavia jak?
Už jsme párkrát slyšeli, že Slavia je fotbal. Jsou zárodky toho, že značka Slavia je známější než nymburská, která byla vnímaná jen v basketbalovém světě.

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