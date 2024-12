Nervózní Hruban se motal, zapomněl i na čas. O návratu řekl: Ještě to není ono

Navíc ho nečekal žádný pozvolný začátek. Do Královky dorazili Řekové, kteří chtěli ještě zabojovat o šanci na postup ze skupiny. Bodově se rozjel Isaiah Reese, se kterým se Hruban těsně minul v Londýně, trable dělal i KJ Williams, úřadující šampion zámořské G-League s Oklahomou City Blue.

Kenny Williams zase pomáhal se střelbou za tři body, na kterou Nymburští nedokázali odpovídat. „Pokaždé, když potřebovali, tak se trefili a my naopak z dálky nedokázali trefit nic. Skóre pak strašně pomalu narůstá. Obranou se desetibodová ztráta moc nahnat nedá,“ hodnotil Hruban pro ČTK.

Nymburský křídelník si do tabulky střelců Ligy mistrů připsal další tři body a celkem jich má už 1115. Ve svém výkonu ale našel řadu mezer.

„Na hřišti jsem se víceméně motal a klukům překážel. Hraje se pro mě trochu novým systémem a nejsem v něm ještě úplně zaběhlý. Měl jsem jen dva tréninky, takže jsem občas nedokázal přečíst, jak na kluky reagovat. Snažil jsem se udělat maximum v obraně. V útoku to trochu drhlo, ale byl to první zápas,“ popisoval.

Vojtěch Hruban z Nymburka (vpravo) brání v postupu Antoniosi Karagiannidisovi z Promitheasu Patras.

Chybějící herní praxe spolu s nervozitou pak zapříčinila, že si hned při prvním střídání nevšiml končícího 24 sekundového odpočtu. Z klidu ho vyvedlo až zahoukání, které se Královkou rozeznělo.

„To už se mi dlouho nestalo. Snad mě kluci omluví, když to byl první kontakt s balonem. Postupem zápasu ze mě nervozita spadla. Rád bych pomohl víc, ale tak nějak se zápas vyvíjel a nebylo to ještě ono.“

Zato mimo palubovku si nemůže návrat vynachválit, z neklidného italského Scafati zamířil do kabiny, která šlape tak, jak má. V průběhu sezony si atmosféru v šatně chválili čeští i zahraniční hráči.

Například J.T. Shumate po druhé výhře nad Galatasarayem hlásil: „Samozřejmě už jsem prošel lekcemi sprostých slov, ale ty vám vyjmenovávat nebudu.“

Hruban do party zapadl ještě rychleji, vždyť se dobře zná s Martinem Křížem, Jaromírem Bohačíkem, Ondřejem Sehnalem i dalšími, kteří se ukázali v reprezentaci, kde dělá kapitána.

Martin Kříž se v šatně zdraví s Vojtěchem Hrubanem.

„Je to pro mě návrat domů. To, jak se tým chová, jak vypadá šatna a jaká je atmosféra, mi po letošní situaci hodně chybělo. Oproti atmosféře v Itálii je to obrovský rozdíl. Černá a bílá, absolutní protipóly,“ usmál se Hruban. „Kluci mě hned přijali. Basketbalové to ale bude ještě trochu trvat.“

Úspěšnému comebacku chyběl akorát lepší výsledek, Nymburk přišel o vítěznou šňůru a poprvé v probíhající sezoně v evropské soutěži ztratil.

„Dostali jsme slušnou lekci. Zápas ukázal, bez čeho nejde fungovat a bez čeho hra ztrácí výraz a lehkost. Z tohoto pohledu prohra nakonec nebyla špatná. Do další fáze nám ukázala, bez čeho to nepůjde, tedy bez rychlosti a agresivity směrem dopředu i dozadu,“ komentoval Hruban, který doufá, že v osmifinálové fázi už parťákům pomůže výrazněji.