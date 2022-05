Hruban před finále: Když nezaváháme, je to nuda, když zaváháme, jsme hrozní

Jaká bude finálová série?

Podle mě zajímavá. Opava nás jako jediná letos dokázala porazit. Má dobře poskládaný tým, hrají spolu dlouho a zdobí ji týmový výkon. Na druhou stranu víme, že jsme lepší mužstvo, těšíme se a máme jí co vracet.

Bolí pořád ty porážky?

Prohráli jsme s nimi v poháru a jednou lize, ale porazit nás v sérii bude daleko těžší. Do obou těch zápasů zasáhlo poměrně dost zranění. A ani v jednom jsme nezachytili začátek. Při té ligové porážce jsem nebyl, ve finále poháru jsme udělali strašně moc chyb v obraně, nedokázali jsme se vyrovnat s agresivitou. To bude ve finálové sérii nejdůležitější.

Před finále KNBL Vzájemné zápasy v sezoně Kooperativa NBL září 2021: Nymburk - Opava 91:89 po prodl. (Palyza 20, Harding 19, Hruban 18 - Šiřina 18, Gniadek 17, Markusson 15) listopad 2021: Opava - Nymburk 100:98 (Šiřina 30, Klečka 16, Kouřil 12 - Palyza 31, Harding 30, Ross 11) březen 2022: Opava - Nymburk 88:102 (Šiřina 29, Markusson 20, Kouřil 11 - Harding 30, Ross 19) duben 2022: Nymburk - Opava 110:68 (Harding 21, Ross 19, Palyza 14, Hruban 13 - Slavík a Jurečka po 15, Švandrlík 13) Finále Českého poháru březen 2022: Nymburk - Opava 93:97 (Harding 22, Benda 15, Routt 14 – Klečka 23, Šiřina 16, Kouřil 12). Hráno v Lounech.

Je pro vás fajn, že i v lize musíte být ve střehu a vyrostl vám aspoň nějaký konkurent?

Pro nás to zase tak moc dobré není, pro ligu jo. Všichni se těšíme, má to nějaký náboj, přestože si věříme a nikdo z nás nemá na mysli, že bychom z finále nevzešli jako vítězové. Jsou to poslední zápasy sezony a věřím, že budeme připravení na všechno, co na nás může Opava vytáhnout. Nachytala nás ve špatný čas, každá sezona i každý zápas mají výkyvy. Myslím, že ve finále už se to nestane, přestože můžeme jeden zápas prohrát, ale já myslím celou sérii.

Neomrzí se tituly, když může Nymburk získat už osmnáctý v řadě?

Nakonec to je vždycky radost, i když ten proces je unavující.

Psychicky?

Samozřejmě. Říkám, že v české lize nemůžeme vyhrát, ale jen prohrát anebo splnit povinnost. Což není mentálně úplně super. Ale k tomu to patří. Pokud chcete dominovat, musíte to zvládnout.

A fanoušci ostatních klubů škodolibě čekají na vaše zaváhání, aby liga byla zajímavá.

Tak je to posledních patnáct let, že všichni čekají na zaváhání Nymburka. Když nezaváháme, tak je to nuda. A když zaváháme, tak jsme hrozný. S tím se člověk musí naučit žít.

Jak vás prověřilo semifinále s Ústím?

Dobře. Zvládli jsme ho v nejkratším možném čase, všichni jsme hráli, všichni jsme dávali body. Přestože zápasy byly v poločase vyrovnané, dotáhli jsme je v pohodě. Máme, co jsme chtěli, a můžeme jít dál.

Kdo vás potrápil víc - Ústí, nebo ve čtvrtfinále Děčín?

Šlo o trošku jiné série. Děčín byl daleko agresivnější, hrál méně basketbalově, doma jsme s ním měli daleko větší problémy. Na druhou stranu u nich bylo víc vidět, že už nemůžou, a zápasy byly daleko jednodušší. S Ústím byla celá série vyrovnanější, hrálo basketbalověji, možná nám to trošku víc vyhovovalo.